ALİ OSMAN ÖZTÜRK and A Tasarım Mimarlık

Born in Ankara (1965). He graduated from the Middle East Technical University Department of Architecture, pursuing his master’s degree in the same department. Employed as research assistant at METU design studios between 1987 and 1993, he then worked as a part-time instructor until 1997 at METU and, the following year, he instructed at Gazi University. During this period, Öztürk took an active role on revolving funds projects in METU.

In 1997, Ali Osman Öztürk founded his own firm, A Tasarım Mimarlık, and completed many significant and prestigious projects. Throughout his career, he has had the opportunity to gain valuable work experience in the Chamber of Architects Turkey, Turkish Association of Architects in Private Practice, METU Faculty of Architecture, and Arkitekt magazine. Among his most well-known projects are Türk Telekom, Armada, Yaşamkent Mosque, Tepe Prime, Panora, Via/Port, Antares, TOBB University of Economics and Technology Campus and Buildings, Congresium, and Metroport.

Armada Development Project has granted MAPIC 2014 Awards and has been announced as finalist for ICSC 2015 European Shopping Centre Awards.

the ICSC International Design and Development Awards Certificate of Merit for Armada in 2005, ICSC European Shopping Centre Awards First Prize for Armada in 2004, and the ICSC European Shopping Centre Awards Certificate of Merit for Panora in 2009.

Ali Osman Öztürk has played an active role in projects and developments in Ankara. For many years, he has also been developing relationships with international architectural firms and carrying out significant projects.

A member of Association of Architects 1927, Turkish Association of Architects in Private Practice, and Ankara Chamber of Commerce, he is currently the president of A Tasarım Mimarlık, where he continues his architectural projects.

A Tasarım Mimarlık: 'The Architecture of Ali Osman Öztürk' book is published by Images Publishing as part of The Master Architect Series in 2014.

ALİ OSMAN ÖZTÜRK ve A tasarım Mimarlık

1965 yılında Ankara’da doğdu. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. 1987-1993 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Bölümü tasarım stüdyosunda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1997 yılına kadar ODTÜ’de, 1998 yılında Gazi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etti. Yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştığı dönemde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde döner sermaye kapsamında alınan proje çalışmaları yaptı. TMMOB Mimarlar Odası, Türkiye Serbest Mimarlar Derneği, ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve Arkitekt Dergisi’nde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

1997 yılında A Tasarım Mimarlık ofisini kurdu. A Tasarım Mimarlık ile bir çok önemli proje gerçekleştirdi. Projeleri arasında Türk Telekom Genel Müdürlüğü, Tepe Prime, Panora, Antares, Viaport, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Congresium, Metroport ve Armada yer almaktadır.

Armada Gelişim Projesi MAPIC 2014 Ödülünü aldı ve ICSC 2015 "Avrupa Alışveriş Merkezi" ödüllerinde finalist oldu. XIV. Ulusal Mimarlık Sergisi 2014 ödüllerinde TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi yapı dalı finalistleri arasında yer aldı. 2012 yılında Yaşamkent Camii projesi ile World Architecture Festival de geleceğin projeleri kültür yapıları kategorisinde ve Cityscape Dubai’de finalist oldu. ICSC ödüllerinde; 2004 yılında Armada Alışveriş ve iş merkezi ile Avrupa’nın en iyi alışveriş merkezi ödülünü, 2009 yılında da Panora Alışveriş ve İş Merkezi ile başarı ödülünü almıştır. AMPD 2009 ödüllerinde Via/port yapısı ile yılın outleti ödülünü aldı. Via/port ile ICSC Ödüllerinde Avrupa Alışveriş Merkezleri uzmanlaşmış kategorisinde ve Cityscape Abudhabi 2010 Mimarlık Ödüllerinde finalist oldu.

Ali Osman Öztürk, Mimarlar Derneği 1927, Serbest Mimarlar Derneği ve Ankara Ticaret Odası Meclis üyesidir.

Proje ve yapılarının derlendiği ‘The Architecture of A Tasarım Mimarlık’ isimli kitabı 2014 yılında Images Publishing tarafından Master Architect Series yayınları arasında basılmıştır.