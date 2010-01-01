RUBA Tasarım

2013 Yılında Ebru Gümüş (Doğu Akdeniz Üniversitesi/ 2010) ve Tuğba Parçaoğlu (Bilkent Üniversitesi/ 2010) ortaklığı ile Antalya’da kurulmuş olan firmamız müşterilerine proje, danışmanlık, uygulama, kontrolörlük ve bünyesinde bulunan ahşap imalat atölyesinde kişiye özel mobilya imalatı gibi sınırsız seçenekler sunuyor. 2013 yılından bu yana Antalya ile sınırlı kalmayıp farklı illerde de hizmet kalitesinden ödün vermeden, iddialı çizgisini sürdüren firmamız kısa zamanda sektörde hak ettiği yerini almıştır.
Firmamız üstlendiği projelerde, müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarını temel tasarım prensibi kabul ederek, mesleki bilgi birikimi ile şekillendirip, malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri göz ardı etmeden, etik ticaret anlayışıyla, zamanında, bütçeye uygun, kaliteden ödün vermeden çözüm ortağı olmaktadır.
- Hizmetler
- Başlıca çalışma alanlarımız; Otel
- Konut
- Mağaza
- İş merkezi
- Poliklinik
- Cafe ve Restauranttır İç Mimari Tasarım
- Proje ve Uygulama Hizmetleri İç Mimari Danışmanlık Hizmetleri Anahtar Teslim Projeler Proje Yönetimi ve Yönetim Danışmanlığı Uygulama Kontrolörlüğü ve Uygulama Yönetimi Mekanik
- Elektrik
- İnşaat Mühendisliği ve Peyzaj gibi farklı disiplinler arası proje-uygulama koordinasyonunun sağlanması
- Hepsini göster: 9 hizme
- Hizmet alanları
- Yurt içi ve Yurt dışı
- Adres
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tahıl pazarı mah. çatal köprü cad. M. Temizkan iş merkezi kat 1 daire 7
07025 Antalya
Türkiye
+90-5327323472 www.rubatasarim.com