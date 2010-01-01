RUBA Tasarım

2013 Yılında Ebru Gümüş (Doğu Akdeniz Üniversitesi/ 2010) ve Tuğba Parçaoğlu (Bilkent Üniversitesi/ 2010) ortaklığı ile Antalya’da kurulmuş olan firmamız müşterilerine proje, danışmanlık, uygulama, kontrolörlük ve bünyesinde bulunan ahşap imalat atölyesinde kişiye özel mobilya imalatı gibi sınırsız seçenekler sunuyor. 2013 yılından bu yana Antalya ile sınırlı kalmayıp farklı illerde de hizmet kalitesinden ödün vermeden, iddialı çizgisini sürdüren firmamız kısa zamanda sektörde hak ettiği yerini almıştır.

Firmamız üstlendiği projelerde, müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarını temel tasarım prensibi kabul ederek, mesleki bilgi birikimi ile şekillendirip, malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri göz ardı etmeden, etik ticaret anlayışıyla, zamanında, bütçeye uygun, kaliteden ödün vermeden çözüm ortağı olmaktadır.