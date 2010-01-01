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RUBA Tasarım
İç Mimarlar Antalya
Genel Bakış 7Projeler (7) 2Yeni Fikirler (2)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • OFİS, RUBA Tasarım RUBA Tasarım Modern Duvar & Zemin
    OFİS, RUBA Tasarım RUBA Tasarım Modern Duvar & Zemin
    OFİS
    REKLAM AJANSI, RUBA Tasarım RUBA Tasarım Çalışma OdasıIşıklandırma
    REKLAM AJANSI, RUBA Tasarım RUBA Tasarım
    REKLAM AJANSI, RUBA Tasarım RUBA Tasarım
    +4
    REKLAM AJANSI
    Antalya Panorama Evleri, RUBA Tasarım RUBA Tasarım Çocuk OdasıÇalışma Masaları & Sandalyeler
    Antalya Panorama Evleri, RUBA Tasarım RUBA Tasarım Çocuk OdasıÇalışma Masaları & Sandalyeler
    Antalya Panorama Evleri, RUBA Tasarım RUBA Tasarım BanyoDekorasyon
    +10
    Antalya Panorama Evleri
    A.Ç. EVİ, RUBA Tasarım RUBA Tasarım BanyoDekorasyon
    A.Ç. EVİ, RUBA Tasarım RUBA Tasarım BanyoDekorasyon
    A.Ç. EVİ, RUBA Tasarım RUBA Tasarım BanyoDekorasyon
    +22
    A.Ç. EVİ
    PANORAMA EVLERİ, RUBA Tasarım RUBA Tasarım BanyoDekorasyon
    PANORAMA EVLERİ, RUBA Tasarım RUBA Tasarım BanyoDekorasyon
    PANORAMA EVLERİ, RUBA Tasarım RUBA Tasarım Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +6
    PANORAMA EVLERİ
    Z.H. EVİ, RUBA Tasarım RUBA Tasarım Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Z.H. EVİ, RUBA Tasarım RUBA Tasarım Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Z.H. EVİ, RUBA Tasarım RUBA Tasarım Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
    +4
    Z.H. EVİ
    Hepsini göster: 7 proje

    2013 Yılında Ebru Gümüş (Doğu Akdeniz Üniversitesi/ 2010) ve Tuğba Parçaoğlu (Bilkent Üniversitesi/ 2010)  ortaklığı ile Antalya’da kurulmuş olan firmamız müşterilerine proje, danışmanlık, uygulama, kontrolörlük ve bünyesinde bulunan ahşap imalat atölyesinde kişiye özel mobilya imalatı gibi sınırsız seçenekler sunuyor. 2013 yılından bu yana Antalya ile sınırlı kalmayıp farklı illerde de hizmet kalitesinden ödün vermeden, iddialı çizgisini sürdüren firmamız kısa zamanda sektörde hak ettiği yerini almıştır.  

    Firmamız üstlendiği projelerde, müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarını temel tasarım prensibi kabul ederek, mesleki bilgi birikimi ile şekillendirip, malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri göz ardı etmeden, etik ticaret anlayışıyla, zamanında, bütçeye uygun, kaliteden ödün vermeden çözüm ortağı olmaktadır.

    Hizmetler
    • Başlıca çalışma alanlarımız; Otel
    • Konut
    • Mağaza
    • İş merkezi
    • Poliklinik
    • Cafe ve Restauranttır İç Mimari Tasarım
    • Proje ve Uygulama Hizmetleri İç Mimari Danışmanlık Hizmetleri Anahtar Teslim Projeler Proje Yönetimi ve Yönetim Danışmanlığı Uygulama Kontrolörlüğü ve Uygulama Yönetimi Mekanik
    • Elektrik
    • İnşaat Mühendisliği ve Peyzaj gibi farklı disiplinler arası proje-uygulama koordinasyonunun sağlanması
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    Yurt içi ve Yurt dışı
    Adres
    tahıl pazarı mah. çatal köprü cad. M. Temizkan iş merkezi kat 1 daire 7
    07025 Antalya
    Türkiye
    +90-5327323472 www.rubatasarim.com
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