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Balaman İnşaat dekorasyon taahhüt ticaret
İnşaat Şirketleri Kocaeli
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Değerlendirmeler (6)
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    • Balaman Dekorasyon 1984 yılında mermer işleri yaparak inşaat sektörüne giren firmamız.  Yaptığı işlerden dolayı aldığı övgü ve tavsiyelerle her geçen yıl büyümüştür. Günümüzde tüm inşaat faaliyetlerini yapması ile birlikte değişik sektörlerde de yer almaya başlamıştır.

       Balaman Dekorasyon inşaatınızı alıp yaşanılacak bir yapı haline getirmektedir. Açıklamamız gerekirse inşaatımızı dış işleri (boya, sıva, alçıpen alüminyum doğrama ve kaplama işleri, kaba inşaat vb… ) ve binanızın iç işleri(mobilya, kapı, pencere, doğrama, döşeme, ıslak mekan düzenleme, boya, saten, alçıpen, çelik kapı vb… ) itina ile yapılmaktadır. Sektörde iddialı olmamızın en büyük nedeni siz müşterilerimizin memnuniyetidir. Her müşteri bizim için referans olmakla birlikte ticaretimizin ötesinin de dostumuzdur.          Günün ihtiyaçları göz önünde bulundurarak  yapmış olduğumuzu büyüme politikamız gereği dekorasyon ve inşaat sektörüyle birlikte  firmamız  Endüstriyel inşaat ( Çelik Konstrüksiyon Yapı Sistemleri, atık ve imalat sistemleri ) tasarım ve yapımını da iş kollarımıza eklemiş bulunmaktayız. Siz endüstriyel ihtiyaçlarınızı belirleyin en uygun proje ile size yardımcı olalım

    Hizmetler
    • inşaat işleri
    • dekorasyon işleri
    • plastik doğrama
    • cam balkon
    • çelik kapı
    • mermer ve granit işleri
    • fabrika tadilat
    Hizmet alanları
    • inşaat işleri
    • dekorasyon işleri
    • plastik doğrama
    • cam balkon
    • çelik kapı
    • mermer ve granit işleri
    • fabrika tadilat
    • Kocaeli
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Mustafapaşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi No:25 Gebze
    41000 Kocaeli
    Türkiye
    +90-2626446909 www.tadilatturk.com

    Değerlendirmeler

    Erkan ŞENKAL
    Gebze'de sizi yararınıza yönlendiren ve anlaştığınız gibi işini hakkıyla yapan nadir esnaflardan.Siz bütçenize göre malzemeleri seçin gerisini Hasan ve Emre beye bırakın.
    yaklaşık 1 ay önce
    Kastamonu Tadilat (Kastamonu Dekorasyon)
    Gebze kocaeli ve istanbul bölgesinde tavsiye edeceğimiz bir firmadır.
    neredeyse 5 yıl önce
    kenan Sarımeşe
    Gebzede İnşaat tadilat işlerinde mükemmeller kaliteden asla taviz vermiyorlar.
    3 yıldan fazla önce
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