Balaman İnşaat dekorasyon taahhüt ticaret

Balaman Dekorasyon 1984 yılında mermer işleri yaparak inşaat sektörüne giren firmamız. Yaptığı işlerden dolayı aldığı övgü ve tavsiyelerle her geçen yıl büyümüştür. Günümüzde tüm inşaat faaliyetlerini yapması ile birlikte değişik sektörlerde de yer almaya başlamıştır.

Balaman Dekorasyon inşaatınızı alıp yaşanılacak bir yapı haline getirmektedir. Açıklamamız gerekirse inşaatımızı dış işleri (boya, sıva, alçıpen alüminyum doğrama ve kaplama işleri, kaba inşaat vb… ) ve binanızın iç işleri(mobilya, kapı, pencere, doğrama, döşeme, ıslak mekan düzenleme, boya, saten, alçıpen, çelik kapı vb… ) itina ile yapılmaktadır. Sektörde iddialı olmamızın en büyük nedeni siz müşterilerimizin memnuniyetidir. Her müşteri bizim için referans olmakla birlikte ticaretimizin ötesinin de dostumuzdur. Günün ihtiyaçları göz önünde bulundurarak yapmış olduğumuzu büyüme politikamız gereği dekorasyon ve inşaat sektörüyle birlikte firmamız Endüstriyel inşaat ( Çelik Konstrüksiyon Yapı Sistemleri, atık ve imalat sistemleri ) tasarım ve yapımını da iş kollarımıza eklemiş bulunmaktayız. Siz endüstriyel ihtiyaçlarınızı belirleyin en uygun proje ile size yardımcı olalım