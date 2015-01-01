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Edda İstanbul Proje Mimarlık
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
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    • Assos Pırlanta, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Ticari alanlar
    Assos Pırlanta, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Ticari alanlar
    Assos Pırlanta, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Ticari alanlar
    +3
    Assos Pırlanta
    F Residence İstanbul, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
    F Residence İstanbul, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Minimalist Oturma Odası
    F Residence İstanbul, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Minimalist Oturma Odası
    +8
    F Residence İstanbul
    F residence İstanbul, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Minimalist Oturma Odası
    F residence İstanbul, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
    F residence İstanbul, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Minimalist Oturma Odası
    +6
    F residence İstanbul
    F Residence İstanbul, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Modern Oturma Odası
    F Residence İstanbul, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Modern Oturma Odası
    F Residence İstanbul, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +5
    F Residence İstanbul
    Karafırın, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Ticari alanlar
    Karafırın, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Ticari alanlar
    Karafırın, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Ticari alanlar
    +27
    Karafırın
    Sura Design Hotel & Suites, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Klasik Sergi Alanları
    Sura Design Hotel & Suites, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Klasik Sergi Alanları
    Sura Design Hotel & Suites, Edda İstanbul Proje Mimarlık Edda İstanbul Proje Mimarlık Klasik Sergi Alanları
    +15
    Sura Design Hotel & Suites
    Hepsini göster: 8 proje

    Edda İstanbul, Mimarlık, İç Mimarlık, tasarım, Görsel Düzenleme, Kreatif Danışmanlık ,Marka Deneyimi Tasarımı,  alanlarında hizmet veren, multi-disipliner tasarım stüdyosudur.

    Burada bir yandan heyecan verici yeni
    markalara imza atarken, diğer yandan da var olan markalara yeni bir soluk kazandırıyoruz.

    Bizim için tasarım, hayatı derinden etkileyen, farketmesek de hepimizin  hayatına dokunan bir unsurdur.

    Amacımız bu etkiyi, yaşamsal deneyimlere dönüştürmektir.Bunu yaparken de bu deneyimin, akılcı, fonksiyonel, zevkli olması ve bu deneyimi, unutulmaz kılacak detaylara sahip olmasını sağlamaktır.

    Markanız ve müşterileri arasında güçlü duygusal bağlar kurmak için, önce sizi analiz ediyor, araştırmalar yapıyor ve sonrasında hedeflenen amaca hizmet eden,hayranlık uyandıran mekanlar tasarlayarak, ziyaretçilerin  hafızalarında yer edecek özel bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz.

    Hedefimiz; doğanın kendi tasarımları kadar kusursuz, bütünsel ve anlamlı tasarımlara imza atmaktır; özgün,evrensel,yalın,zarif ve zamansız…

    Dokunduğumuz her proje, içinde bir hikaye barındırır.Bu hikayeyi,marka manifestosundan, kreatif danışmanlığa,mekan kurgusundan, endüstri ürünleri tasarımlarına,görsel düzenlemeden, uygulama sürecine kadar projemiz içinde bulunan renk,doku,koku gibi duyusal algılara hitap eden tüm detaylara taşırız.

    Bir markaya konsept yaratırken,içinde bulunacağı mekanın mimari unsurlarına ve yaşamsal mekanına ek olarak, mekanda çalınacak müzik, ziyaretçileri karşılayacak koku, çalışanların giyeceği kıyafetler gibi o dünyayı

    oluşturan her unsuru tasarlıyoruz.

    Aslında mekansal bir konsepte ek olarak bir deneyim tasarlamayı amaçlıyoruz.Ziyaret edenlerin tekrar tekrar keyifle gelecekleri, birçok sefer farketmeksizin içeri girecekleri mekanlar ve kullanmaktan, çevrelerinde bulundurmaktan haz duyacakları objeler tasarlamayı amaçlıyoruz.

    Projelerimizde aslolan, bütünsel bakış açısıyla ele alınmaları ve bulundukları sektörlere yön veren, özgün ve zamansız yaratımlar olmalarıdır.

    Bizi güçlü kılan,iç mimarlar, mimarlar, endüstriyel tasarımcılar, grafik tasarımcılar, iletişimciler ve görsel düzenlemecilerden oluşan yaratıcı ekibimiz,bu çeşitliliğin yarattığı sinerji ve farklı bakış açılarıdır.

    Her bir sektörden kazandığımız farklı deneyimleri, diğer sektörlere de taşıyarak onlara farklılık ve çeşitlilik taşıyan değerler katıyoruz.

    Hem yurtiçi hem uluslararası platformlarda firmalarla çalışıyor olmamız bize, müşteri ihtiyaçları ve davranış biçimleri konusunda evrensel bir bakış açısı sağlamaktadır.

     Bu birikimi, projelerimize akıl dolu bir yaratıcılık, ayrıntıları önemseyen bir tutum ve realize edilebilir çözümlerle aktarmaya çalışıyoruz. Bu sebeple bir çok uluslararası platformda ödül kazanmaya değer bulunan tasarımlara imza atma şansı bulduk.

    Umarız çalışmalarımıza göz atarken, en az bizim aldığımız heyecanı ve zevki sizler de alırsınız...

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • İç Mimarlık
    • Tasarım
    • Görsel Düzenleme
    • Kreatif Danışmanlık
    • Marka Deneyimi Tasarımı
    Hizmet alanları
    Yurtiçi ve yurtdışı tüm projeler
    Adres
    Esentepe Mah. Yazarlar Sok. No:7 Şişli
    34394 Istanbul
    Türkiye
    +90-2123470300 www.eddaistanbul.com

    Değerlendirmeler

    Olcay Çınar
    2 yıldan fazla önce
    Olcay Çınar
    2 yıldan fazla önce
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