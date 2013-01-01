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AGEM YAPI
İnşaat Şirketleri Antalya
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    • KİLİKYA 2, AGEM YAPI AGEM YAPI Modern Evler
    KİLİKYA 2

    AGEM Yapı & Sağlam Yapılar Kurar…

    AGEM Yapı 2013 yılında kurulmuş, inşaat sektörüne genel müteahhitlik hizmetleri ve taahhüt işleri alanında hizmet vermektedir. Bu amaçla; konusunda uzman teknik kadrosu, profesyonel, takım çalışmasına yatkın, çağdaş analitik düşünceye sahip ekibi, ödünsüz kalite anlayışıyla insanlara daha rahat ve çağdaş bir yaşam sunan projeleri geliştirmeye ve bunları hayata geçirmeye devam etmekte olup, inşaat sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiştir.

    Hizmetler
    Müteahhitlik Hizmetleri Daire Tadilatları Villa Tadilatları Ofis Tadilatları Mağaza Tadilatları
    Hizmet alanları
    İNŞAAT ve ALANYA/ANTALYA
    Adres
    07400 Antalya
    Türkiye
    +90-5324082113 www.agemyapi.com
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