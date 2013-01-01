AGEM Yapı & Sağlam Yapılar Kurar…

AGEM Yapı 2013 yılında kurulmuş, inşaat sektörüne genel müteahhitlik hizmetleri ve taahhüt işleri alanında hizmet vermektedir. Bu amaçla; konusunda uzman teknik kadrosu, profesyonel, takım çalışmasına yatkın, çağdaş analitik düşünceye sahip ekibi, ödünsüz kalite anlayışıyla insanlara daha rahat ve çağdaş bir yaşam sunan projeleri geliştirmeye ve bunları hayata geçirmeye devam etmekte olup, inşaat sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiştir.