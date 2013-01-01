AGEM Yapı & Sağlam Yapılar Kurar…
AGEM Yapı 2013 yılında kurulmuş, inşaat sektörüne genel müteahhitlik hizmetleri ve taahhüt işleri alanında hizmet vermektedir. Bu amaçla; konusunda uzman teknik kadrosu, profesyonel, takım çalışmasına yatkın, çağdaş analitik düşünceye sahip ekibi, ödünsüz kalite anlayışıyla insanlara daha rahat ve çağdaş bir yaşam sunan projeleri geliştirmeye ve bunları hayata geçirmeye devam etmekte olup, inşaat sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiştir.
- Hizmetler
- Müteahhitlik Hizmetleri Daire Tadilatları Villa Tadilatları Ofis Tadilatları Mağaza Tadilatları
- Hizmet alanları
- İNŞAAT ve ALANYA/ANTALYA
- Adres
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07400 Antalya
Türkiye
+90-5324082113 www.agemyapi.com