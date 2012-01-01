Yasal mülkiyet

2012 yılında Elif Kupa Öğretmengil ve Selin Özdeniz tarafından kurulan Fiyonque’un bütün oluşum aşamalarını kendileri hazırlayarak diğer mumlardan farklı olması adına yaptıkları çalışmalarla bir adım öne geçerken, tamamen el işçiliğiyle oluşturulan özel kokular sizi muazzam bir koku dünyasına götürüyor.