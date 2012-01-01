Yaşam alanlarınızı taze ve canlı kokularla donatarak size özel bir an yaratmak mümkün. Rahatlatıcı, mutluluk veren ve yenileyici etkiye sahip aromalar, birbirinden şık tasarımlar ile Fiyonque’ da buluşuyor.
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Bebek Mahallesi, İnşirah sok. no:14/4 Bebek İstanbul
34900 Istanbul
Türkiye
+53-55474662 www.fiyonque.com
Yasal mülkiyet
2012 yılında Elif Kupa Öğretmengil ve Selin Özdeniz tarafından kurulan Fiyonque’un bütün oluşum aşamalarını kendileri hazırlayarak diğer mumlardan farklı olması adına yaptıkları çalışmalarla bir adım öne geçerken, tamamen el işçiliğiyle oluşturulan özel kokular sizi muazzam bir koku dünyasına götürüyor.