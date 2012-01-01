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Fiyonque
Tasarımcılar Istanbul
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    • Yaşam alanlarınızı taze ve canlı kokularla donatarak size özel bir an yaratmak mümkün. Rahatlatıcı, mutluluk veren ve yenileyici etkiye sahip aromalar, birbirinden şık tasarımlar ile Fiyonque’ da buluşuyor.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Bebek Mahallesi, İnşirah sok. no:14/4 Bebek İstanbul
    34900 Istanbul
    Türkiye
    +53-55474662 www.fiyonque.com
    Yasal mülkiyet

    2012 yılında Elif Kupa Öğretmengil ve Selin Özdeniz tarafından kurulan Fiyonque’un bütün oluşum aşamalarını kendileri hazırlayarak diğer mumlardan farklı olması adına yaptıkları çalışmalarla bir adım öne geçerken, tamamen el işçiliğiyle oluşturulan özel kokular sizi muazzam bir koku dünyasına götürüyor.

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