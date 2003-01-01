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Chouchette
Sanatçı & Zanaatkârlar İstanbul
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Projeler

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    • Chouchette, Chouchette Chouchette Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Chouchette, Chouchette Chouchette Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Chouchette, Chouchette Chouchette Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
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    Chouchette

    Chouchette, M.Ö. 7000 yılından beri Anadolu'da uygulanan ahşap kalıp baskı yöntemini kullanarak kaliteli aksesuarlar üretmek ve çağdaş sanatçılar ile geleneksel zanaatkarlar arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.

    Hizmetler
    • Sanatçılar ve zanaatkarlar ile ortaklaşa çalışarak
    • çağdaş aksesuarlar yaratmak.
    Hizmet alanları
    tekstil, aksesuar, ve çanta
    Adres
    Gümüşsuyu Mah. Bolahenk Sok 2/1, Beyoğlu
    34437 İstanbul
    Türkiye
    +90-5337232992 www.chouchette.net
    Yasal mülkiyet

    Chouchette, işbirliği yaptığı sanatçılara ve zanaatkarlara gelir kaynağı sağlamanın yanı sıra geleneksel el sanatlarını canlı tutmak adına da önemli bir girişimdir.

    Chouchette yaratıcı, işlevsel, yalın ve çevre dostu olma ilkelerini benimsemiştir.

    Chouchette aksesuarları için yüzde yüz doğal, ham, pamuklu kumaş kullanılır. Sanatçılar tarafından oluşturulan desenler, kumaşın üzerine organik boya kullanılarak, ahşap kalıp tekniği ile basılır.

    Ahşap kalıp baskı tekniğinin doğası nedeniyle, her aksesuar kendine özel kimliğini taşır. Her el baskılı aksesuar sınırlı sayıda basıldığından bilinçli alıcıya kelimenin gerçek anlamında benzersiz tasarımlar sunar. Ürünlerin her birinin etiketinde sanatçı ve deseni belirtilir.

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