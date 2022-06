Yasal mülkiyet

Chouchette, işbirliği yaptığı sanatçılara ve zanaatkarlara gelir kaynağı sağlamanın yanı sıra geleneksel el sanatlarını canlı tutmak adına da önemli bir girişimdir.

Chouchette yaratıcı, işlevsel, yalın ve çevre dostu olma ilkelerini benimsemiştir.

Chouchette aksesuarları için yüzde yüz doğal, ham, pamuklu kumaş kullanılır. Sanatçılar tarafından oluşturulan desenler, kumaşın üzerine organik boya kullanılarak, ahşap kalıp tekniği ile basılır.

Ahşap kalıp baskı tekniğinin doğası nedeniyle, her aksesuar kendine özel kimliğini taşır. Her el baskılı aksesuar sınırlı sayıda basıldığından bilinçli alıcıya kelimenin gerçek anlamında benzersiz tasarımlar sunar. Ürünlerin her birinin etiketinde sanatçı ve deseni belirtilir.