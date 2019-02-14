Karosiman Desenli Yer Karoları

Nur Beton Maden Yapı San. ve Tic A.Ş, 40 yılı aşkın süredir hammadde, yapı ürünleri, madencilik ve özellikle son 20 yıldır hazır beton sektöründeki birikimiyle, restoratör mimar, mühendis ve beton üretimindeki deneyimli ekibiyle hammadde temini ve malzeme kalitesini en iyi şekilde kullanarak üretim yapar. KAROSİMAN DESENLİ YER KAROLARI olarak 160 yıllık Karosiman karo sanatını, klasik motiflerini, renk uyumlarını ve üretim tekniğini araştırıp geliştirdik; Ege ve Akdeniz kökenli bir sanat olduğunu ve bu yörelerden doğduğunu düşünerek Karosiman desenli yer karolarını tekrar gün ışığına çıkarıp üretmeye başladık. Karolar, 20X20 cm standart ebatında üretiliyor. Bu karolar eski eser restorasyonlarda, mağaza, otel oﬁs ve alışveriş merkezlerinde ve evlerin banyo, mutfak, antre, yatak odası ve oturma odalarının yerlerinde kısaca yaşama dair her yerde kullanıcıya sıcak, doğal ve yaşanılası ortamlar yaratıyor.Tek renk, 2, 3, 4 veya 5 renk seçeneğini bir arada bulmak mümkün. 20x20cm ebatındaki karolarla uyumlu bordürleri ve 10x20 cm ebatında süpürgelikleri de mevcut. 20(+/-1) mm kalınlığında üretiliyor, üst desenli kısmı 5-7 mm kalınlığında olduğu için senelerce aynı görüntüyü kaybetmiyor, gerekli görüldüğü zaman ince bir sulu silim ile ilk günkü temizliğini tekrar kazanıyor.Mekan tasarımcıları, mimarlar ve kullanıcılar kendi zevklerine ve estetik görüşlerine uygun olarak farklı renk ve döşeme alternatif seçeneklerini bulabiliyorlar. Doğal olarak, bu estetik görünüşün, sağlamlık ve dayanıklılık ile birleşerek bütünlük oluşturması öncelikli tercih sebebi oluyor. Yaklaşık 165 farklı model ile çalışılıyor ancak mekan ve isteğe bağlı olarak farklı desen, renk ve ebatlarda da üretilebiliyor.

Desenli yer karoları, 1900’lü yılların başına kadar özellikle bahçeli evlerde, şık ve doğal görünümü, verdiği serinlik efektinden dolayı yoğun olarak kullanılan en şık ve en moda dekoratif zemin döşeme malzemesiydi. İlk olarak 1850 yılında Güney Fransa’da üretilmeye başlandığı bilinen desenli yer karoları, hızla tüm dünya ülkelerine yayılarak, özellikle Akdeniz havzasındaki ülkelerde olmazsa olmazı haline gelmiştir.

Tamamen doğal malzemelerin karıştırılıp, zengin desenlerle bezenip, tek tek el işçiliği ile dökülmesinden mucizevi sonuçlar doğmuştur. Bahçeler, teraslar, evler estetik olarak mükemmel olan bu yeni malzeme ile renklenmeye başlamıştır. Karosiman,son yıllarda oldukça rağbet gören ve yükselen trend haline gelen ,mekanlarda yenilikçi bir yaklaşım sunan karosiman desenli yer karoları farklı renk ,model ve yüzey alternatifiyle tasarımcıların beğenisine sunuyor. Karosiman desenli yer karoları,modern mekanlarda çeşitli desen ve yüzey seçenekleriyle eski bir sanatı yaşatmaya çalışıyor. Bu nedenle özel ve değişik olmayı hedefleyen,çevresinde doğanın sıcaklığını hissettirmek isteyen, zevklere seslenen bir ürün olma özelliğini gösteriyor. Karolar 20x20,25x25,30x30,40x40 ebatlarında üretiliyor.Bu karolar evlerin banyo,antre,yatak odası,restorasyon mağaza,otel,ofis ve alışveriş merkezlerinde yer kaplamasında ideal bir ürün olarak rahatlıkla kullanılabiliyor. Karolar,kullanıldıkları alanlara estetik görünüm,desen yaratma imkanı,yüzey kaplaması olarak görsel bütünlük,ahşap ve doğal taşlarla kombine olabilme özelliği gibi kolaylıklar sağlar.

RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ

KAROSİMAN … 40 yılı aşkın süredir hammadde,yapı ürünleri, madencilik ve özellikle son 20 yıldır hazır beton sektöründeki birikimiyle , restoratör mimar,mühendis ve beton üretimindeki deneyimli ekibiyle hammadde temini ve malzeme kalitesini en iyi şekilde kullanarak üretim yapar.KAROSİMAN DESENLİ YER KAROLARI , 1870 den beri tarihe tanıklık eden yapıların gerek yurtdışından getirilmiş olsun gerek bölgesel üretim olsun her ebat ve ölçüdeki karoların restorasyonunu yapmaktadır. Yerel imalatçıların ürettiği karolar Antakyadan İzmir’e İstanbuldan Trabzona kadar birçok mimari eserin zemin malzemesi olmuştur..KAROSİMAN Karo…. Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon uygulamasında temel alınması gereken tüm prensipleri yerine getirerek eserlerin mevcut durumlarına uygun hammadde,agrega ve boya seçimini yaparak orijinaline uygun numuneler üretir. Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonunda proje hazırlanırken restorasyonla ilgili çeşitli kurumlarla ve üniversitelerle iş birliği yapılır.Karosiman Karo … Bünyesindeki kalıp atölyesinde mevcut ve her ebattaki model,kalıp imalatını gerçekleştirir.Restorasyonda teknik yaklaşımlar önemlidir ve sorumluluk gerektirir.Karosiman Karo… 2.TBMM Ankara, Milli Saraylar Dolmabahçe Sarayı, Kastamonu Arkoloji müzesi, Devlet Opera ve Balesi, Kırkağaç Hükümet Konağı, İzmir Amerikan Koleji, Konya Olgunlaşma Enstitüsü, Mersin Valilik Binası, Mersin Muhakemat Binası, Karaköy Sümerbank Binası ve İstanbul Üniversitesi gibi tarihe tanıklık etmiş birçok yapının karosiman karolarının restorastonunu yapmaktadır.