İstanbul Doğaltaş, olarak doğaltaş konusunda sektörün önde gelen firmalarından biridir. İstanbul Beykoz Çengeldere ve Acarkent deki shoowromu ile sizlere hizmet vermekteyiz. Deneyimli kadrolarımız sizlerin ihtiyacı olan Doğal taş, traverten veharman tuğla çeşitliği ile satış, proje ve uygulama konusunda sizlerin taleplerine uygun olarak ölçüm ve projelendirme ile gerçekleştirir.

Doğal taş ,traverten ve harman tuğla ürünlerimizin uygulama ve döşeme işleri profesyonel ekiplerimizle gerçekleştirilmekte olup mükemmel işçiliğimiz ile duyacağınız memnuniyet bizlerin temel ilkesidir. Ölçüm ve Projelendirmeyi bizler yapalım sizler sadece Doğal taş, traverten ve harman tuğlaların renk desen ve ölçülerine karar verin.