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İstanbul Doğaltaş
Karo, Taş & Tezgâhlar Istanbul
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    • Orginal Eski Tuğla, İstanbul Doğaltaş İstanbul Doğaltaş
    Orginal Eski Tuğla

    İstanbul Doğaltaş, olarak doğaltaş konusunda sektörün önde gelen firmalarından biridir. İstanbul Beykoz Çengeldere ve Acarkent deki shoowromu ile sizlere hizmet vermekteyiz. Deneyimli kadrolarımız sizlerin ihtiyacı olan Doğal taş, traverten veharman tuğla çeşitliği ile satış, proje ve uygulama konusunda sizlerin taleplerine uygun olarak ölçüm ve projelendirme ile gerçekleştirir.     

          Doğal taş ,traverten ve harman tuğla ürünlerimizin uygulama ve döşeme işleri profesyonel ekiplerimizle gerçekleştirilmekte olup mükemmel işçiliğimiz ile duyacağınız memnuniyet bizlerin temel ilkesidir. Ölçüm ve Projelendirmeyi bizler yapalım sizler sadece Doğal taş, traverten ve harman tuğlaların renk desen ve ölçülerine karar verin.

    Hizmetler
    • tuğla
    • doğaltaş
    • dekoratifdoğaltaş
    • doğaltaş uygulama
    Hizmet alanları
    • bahçe
    • ev
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • İçmimari
    • Mimari
    • Living room
    • istanbul
    Adres
    Fsm cad. Görele mah. No:101 Acarkent D1 Kapısı Beykoz
    34829 Istanbul
    Türkiye
    +90-2164851500 www.istanbuldogaltas.org
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