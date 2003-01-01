현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Korfali Archıtecture
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Bursa Tefferruc Teleferik Istasyonu, Korfali Archıtecture Korfali Archıtecture
    Bursa Tefferruc Teleferik Istasyonu, Korfali Archıtecture Korfali Archıtecture
    Bursa Tefferruc Teleferik Istasyonu, Korfali Archıtecture Korfali Archıtecture
    +2
    Bursa Tefferruc Teleferik Istasyonu
    Sigorta ve Cagri Merkezi Tasarim ve Uygulama, Korfali Archıtecture Korfali Archıtecture
    Sigorta ve Cagri Merkezi Tasarim ve Uygulama, Korfali Archıtecture Korfali Archıtecture
    Sigorta ve Cagri Merkezi Tasarim ve Uygulama, Korfali Archıtecture Korfali Archıtecture
    +3
    Sigorta ve Cagri Merkezi Tasarim ve Uygulama

    Korfali Mimarlik ofisi mimari proje, ic mimari ve tasarim alanlarinda, Istanbul Balmumcu'daki ofislerinde faaliyet gostermektedir.

    Hizmetler
    Mimarlik tasarim
    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    X. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri
    Adres
    İstanbul
    Türkiye
    korfali.com
    Yasal mülkiyet

    Mimarlık Lisans eğitimini 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde tamamladıktan sonra Londra'da çeşitli mimarlik ofislerinde calıştı.

    2003 yılında Sir Peter Cook'un direktörü olduğu,The Bartlett'ta Mimarlık Tasarımı Yüksek Lisansını derece ile tamamladı ve sonrasinda Eric Parry Mimarlık Ofisinde,  ödül almış projelerde ve yarışmalarda çalıştı. 2003 yılında Sir Peter Cook'un direktörü olduğu,The Bartlett'ta Mimarlık Tasarımı Yüksek Lisansını derece ile tamamladı ve Eric Parry Mimarlık Ofisinde, ödül almış projelerde ve yarışmalarda çalıştı. 2008-2011 yılları arasında Zaha Hadid Mimarlık Ofisinde, Londra Olimpiyatlarında yüzme müsabakalarının yapıldığı "London Aquatics Centre"projesinde çalıştı. Bireysel yaptıgı eserler, Venedik ve Londra Mimarlık Bienalleri ,Royal Akademi of Arts gibi enstitülerde sergilendi, "X. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödüllerinde" ve Ingiltere'de ödüller kazandı. Londra'da AA, The Bartlett ve Paris' te Esa Üniversitelerinde proje jürilerine katildi.  2011 yılından itibaren Istanbul'da kurduğu Korfali Mimarlık Ofisi ile proje calışmalarını yürütmekte, ve Bahcesehir Universitesinde proje dersi vermektedir.

      Add SEO element