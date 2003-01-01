Korfali Archıtecture

Yasal mülkiyet

Mimarlık Lisans eğitimini 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde tamamladıktan sonra Londra'da çeşitli mimarlik ofislerinde calıştı.

2003 yılında Sir Peter Cook'un direktörü olduğu,The Bartlett'ta Mimarlık Tasarımı Yüksek Lisansını derece ile tamamladı ve sonrasinda Eric Parry Mimarlık Ofisinde, ödül almış projelerde ve yarışmalarda çalıştı. 2003 yılında Sir Peter Cook'un direktörü olduğu,The Bartlett'ta Mimarlık Tasarımı Yüksek Lisansını derece ile tamamladı ve Eric Parry Mimarlık Ofisinde, ödül almış projelerde ve yarışmalarda çalıştı. 2008-2011 yılları arasında Zaha Hadid Mimarlık Ofisinde, Londra Olimpiyatlarında yüzme müsabakalarının yapıldığı "London Aquatics Centre"projesinde çalıştı. Bireysel yaptıgı eserler, Venedik ve Londra Mimarlık Bienalleri ,Royal Akademi of Arts gibi enstitülerde sergilendi, "X. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödüllerinde" ve Ingiltere'de ödüller kazandı. Londra'da AA, The Bartlett ve Paris' te Esa Üniversitelerinde proje jürilerine katildi. 2011 yılından itibaren Istanbul'da kurduğu Korfali Mimarlık Ofisi ile proje calışmalarını yürütmekte, ve Bahcesehir Universitesinde proje dersi vermektedir.