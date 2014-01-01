NYKS, ‘Doğanın Işığı’ sloganı ile 2014 yazında doğdu. Merve Tatari ve Deniz Yurtkuran, Yunan mitolojisinde gece tanrıçası NYKS’nin adını verdikleri markayı bu tarihten çok önce düşlerinde yarattı. İki ortak önce düşledi sonra gerçekleştirdi.

Üç tarafı deniz, neredeyse her kıyısı dağlara yaslanmış, 4 mevsimi de zengin Türkiye’nin kokusu, dokusu ve ışığı şık tasarımlı mumlara taşındı. NYKS markasıyla üretilen mumlarda ve mum aksuarlarında Adatepe zeytinyağı, Afyon mermeri, Diyarbakır bakırı gibi yerel malzeme kullanıldı. Nane, kekik, defne, çam, lavanta, sedir, bergamot, biberiye gibi ülkemizde yetişen bitki, ağaç ve çiçeklerin doğal yöntemlerle özenle çıkarılan ucucu yağların esanslarından yararlanıldı.

NYKS için üretilen mumların sağlıklı olması, kaliteli saf zeytinyağı ile yapılması, saf uçucu yağlardan elde edilen kokularla harmanlanması, kimyasal boya içermemesine özen gösterildi. Parafin kullanılmadı ve ülkeye özgü kokuların doğallığı korundu.

NYKS markalı ürünlerin satışa sunulduğu mum butiğinin dekorasyonunda da ahşap ve pirinç kullanılarak markanın doğal çizgisi yansıtıldı.

NYKS markasının hedefi, mum tutkunlarına sıradan bir mum alevinden fazlasını vermek. Türkiye’yi tanıtan hediye seçenekleri arasında NYKS markalı tasarım mumların da yer alması. Ülkeyi gezenlerin dönüş yolunda Ege’yi, Anadolu’yu, Karadeniz ve Akdeniz’in kokusunu yanlarında götürebilmesi… Doğal zenginliği eşsiz ülkemizde geçirdikleri güzel anılarını bir mumun alevinde ve yandıkça çoğalan kokularla hatırlamaları.

* Niks diye okunur. Kullandığı malzemeleri Türkiye’nin zengin kaynaklarından seçen NYKS, bir Türk markasıdır.