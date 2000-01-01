İzbudak Mimarlık’ın kurucusu Hakan İzbudak 2000 yılından bu yana, mağazacılık sektöründe uzmanlaşarak 130000 m2’nin üzerinde konut, ofis, sanat galerisi ve mağaza gibi farklı alanlarda geliştirdiği projeleriyle, mimari tasarım ve uygulama çözümleri üretmektedir.

İzbudak Mimarlık 10 yılı aşkın deneyimi ile, mimarlık hizmetleri altında, danışmanlık, proje tasarım ve uygulama hizmetleri verirken, perakende sektöründe Mudo, Levi’s, Damat Tween, Assos, Pera Diamond gibi hem yurtiçi hem de yurtdışında operasyonlar gerçekleştiren çeşitli markalarla çalışmaktadır.

Çalıştığı bu markalara hizmet verirken 100 ila 4500 m2 arasında çeşit çeşit projeler yürütmüş, türkiyenin ve dünyanın 4 bir yanında mağazaların tasarım ve uygulamalarını başarıyla sonuçlandırmıştır.

Bu süre zarfında Belçikalı ve Fransız mimarlık ofisleri ile ortak projelerde yer almış, partnerlik yetilerini ve her geçen gün sunduğu hizmetleri geliştirerek çalışmaya devam etmektedir.