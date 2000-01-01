Sepin Mimarlik

1948 yılında Afyon’da doğdu. 1968 yılında İDMMA Mimarlık bölümüne girdi ve 1973’te aynı okuldan lisans derecesini aldı. Prof. Rolf Gutbrod’un daveti üzerine Almanya Stuttgart’a gitti. Çeşitli projelerde tasarımcı-mimar olarak çalıştıktan sonra, 1979 yılındaStuttgart Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. 1978 yılında Stuttgart- Fellbach’ta Norwin Rummel ile birlikte kendi bürosunu kurdu. 1978 yılından bu yana Almanya’nın ve Türkiye’nin farklı yerlerinde, çeşitli projeleri hayata geçirdi. Bu güne kadar yaklaşık 280’in üzerinde, ulusal, uluslararası ve davetli yarışmalara katılarak 100’ün üzerinde çeşitli ödüller aldı. 1980Yılında yarışmasında birinciliğini aldığı Fellbach Kongre Oteli, 1986 yılında Almanya Badenwürttemberg eyaleti Remsmur bölgesi en iyi kentsel dönüşüm ve en iyi bina plaketi ile ödüllendirildi. 1984 yılında yarışma sonucu birincilik alıp, uygulaması yapılan 2000 kişilik Karlsruhe Missions Zentrum Katedrali 1989 yılında hizmete açıldı. T.C Turizm ve Kültür Bakanlığı 2. Ulusal koruma ödülleri Anıtsal yapı proje dalında Bursa Tuzhan projesi ile başarı ödülü aldı. 2009 yılında Denizli Hükümet Konağı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Mimari Proje Yarışması’nda birincilik aldı. Uygulaması 2012 yılında biten yapı, Arkiv 2012 seçkilerinde yer aldı. Hem yurt içinde, hem de yurt dışında mimarlık faaliyetlerini sürdürmekle birlikte birçok yarışmada jüri başkanlığı ve üyeliği yapmıştır. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Okan Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde de ders vermiş, çeşitli konularda, seminerlere ve panellere katılmıştır. Yavuz Selim Sepin, evli ve iki çocuk babasıdır.