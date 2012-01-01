Daedalus Furniture

Daedalus ismi, mitolojiden İkarus’un babası Daedalus’dan gelir ve anlamı ustaca işlenmiş ya da işleyendir.

2012 yılında firma, bu ideal doğrultusunda tasarımda aynı kaygı ve hassasiyetlere sahip, birbiriyle uyumlu fakat aynı zamanda farklı bakış açılarına sahip iki tasarımcı, Emre Evrenos ve Nazar Şigaher tarafından kurulmuştur. Daedalus, fikir önerilerini, ürünlerinin yanı sıra kişilere ve kurumlara tasarım danışmanlığı aracılığı ile de iletmeyi hedeflemektedir.