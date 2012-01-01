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Daedalus Furniture
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
Genel Bakış 19Projeler (19) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Bey, Daedalus Furniture Daedalus Furniture Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Bey, Daedalus Furniture Daedalus Furniture Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Bey
    Form, Daedalus Furniture Daedalus Furniture Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Form, Daedalus Furniture Daedalus Furniture Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Form, Daedalus Furniture Daedalus Furniture Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Form
    Grid, Daedalus Furniture Daedalus Furniture
    Grid, Daedalus Furniture Daedalus Furniture
    Grid
    Jr, Daedalus Furniture Daedalus Furniture
    Jr, Daedalus Furniture Daedalus Furniture
    Jr
    Pack, Daedalus Furniture Daedalus Furniture
    Pack, Daedalus Furniture Daedalus Furniture
    Pack
    Inn, Daedalus Furniture Daedalus Furniture
    Inn, Daedalus Furniture Daedalus Furniture
    Inn
    Hepsini göster: 19 proje

    Daedalus  ismi,  mitolojiden  İkarus’un  babası  Daedalus’dan  gelir  ve  anlamı  ustaca  işlenmiş  ya  da işleyendir.

    2012  yılında  firma,  bu  ideal doğrultusunda tasarımda aynı kaygı ve hassasiyetlere sahip,  birbiriyle uyumlu fakat  aynı zamanda farklı bakış açılarına sahip iki tasarımcı,  Emre Evrenos  ve  Nazar Şigaher  tarafından kurulmuştur.  Daedalus,  fikir önerilerini, ürünlerinin yanı sıra kişilere  ve  kurumlara tasarım danışmanlığı aracılığı ile de iletmeyi hedeflemektedir.

    Hizmetler
    Mobilya Tasarımı ve Tasarım danışmanlığı
    Hizmet alanları
    Mobilya
    Adres
    Kılıçalipaşa Mh. Akarsu Cd. Koç Apt. No:38/2 Cihangir Beyoğlu
    34433 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122445507 www.daedalusfurniture.com
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