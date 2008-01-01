As a pioneer and innovative company in contemporary architecture, urban design and landscape architecture, MDesign offers you its experience and expertise with its creative and talented team.
MDesign, aiming to provide creative and unique ideas with its young dynamic design team and experienced consultants, has successfully completed many national and international projects at different scales. The company’s success has also been acknowledged with many design awards in national architecture, urban design and landscape architecture design competitions. Inspired by the nature itself with our contemporary and forward looking projects and services in architecture, urban design, landscape architecture, implementation, consultation, 3D visualisations and animation, automatic irrigation and lighting, MDesign provides livable environments.
- Hizmetler
- Peyzaj Tasarımı
- Landscape Architecture
- Kentsel Tasarım
- Urban Design
- Şirket ödülleri
- 2016 Sivas Kızılırmak ve Çevresi Fikir Projesi Yarışması. Sivas, Türkiye. 3. Ödül.
- 2015 Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması. Antalya, Türkiye. Eşdeğer Mansiyon.
- 2014 Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Odak Alanları Ön Seçimli Fikir Proje Yarışması. Çanakkale, Türkiye. 2. Ödül.
- 2014 Expo 2016 Antalya Expo Kulesi Mimari Proje Yarışması. Antalya, Türkiye. Katılımcı.
- 2013 Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Kent Meydanı ve Halk Kütüphanesi Davetli Konsept Proje Fikir Yarışması. Diyarbakır, Türkiye. 1. Ödül
- 2013 Uşak Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması. Uşak, Türkiye. Mansiyon.
- 2013 Aksaray Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi Ve Rekreasyon Alanı Proje Yarışması, Aksaray, Türkiye. 1. Ödül.
- 2011 Cumhuriyet Meydanı Ve Çevresi Ulusal Mimarlık Ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması. Afyonkarahisar, Türkiye. Katılımcı.
- 2008 Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım Ve Mimari Proje Fikir Yarışması, Bursa, Türkiye, 2. Ödül.
- 2008 İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Ulusal Fikir Yarışması, İzmir, Türkiye. Eşdeğer Mansiyon.
- 2008 İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir Yarışması İzmir, Türkiye, Eşdeğer Sekiz Ödül.
- Hepsini göster: 11 ödül
- Adres
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Yıldızevler Mahallesi 724. Sokak No:9/2
06550 Ankara
Türkiye
+90-3124418152 www.mdproje.com