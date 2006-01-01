001 yılında toplu konut, villa alışveriş, merkezleri kamu binaları vb. mimari yapılarda

Paslanmaz, alüminyum, metal korkuluk montajı ve çelik merdiven uygulamaları ile işe başlayan DULDA MERDİVEN SİSTEMLERİ konusunda büyük projelere imza atmıştır. 2006 yılında üretime girerek alüminyum aksesuar sektörüne girmiştir. Korkuluk montajında büyük sorun olan dönüş dirseklerini kendi tasarladığı ürünle daha sağlam montaj kolaylığı ve malzemeyi 1/7 oranında hafifleterek sektöre katkıda bulunmuştur.

2008 yılında pleksi glass ürünleri yurt dışından ithal ederek hazır dikme imalatına başlamıştır.2010 yılında ilk ekstrüzyon hattını kurarak Türkiye’nin ilk pleksi glas çubuk üretimini geçekleştirmiştir. Şimdi günde 3 ton akrilik çubuk üretimi ile Türkiye’nin en büyük pleksi çubuk üreten firmasıdır.