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BC Home
Tekstil & Kaplamalar Istanbul
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Değerlendirmeler (5)
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    • BC HOME olarak ev ve yaşam alanlarında, ortak göz zevkine hitap eden ve kullanım kolaylığı sağlayan ürünleri müşterilerine en uygun fiyatlarla ve güvenli şekilde, kusursuz hizmet vaadiyle sunmayı hedefledik. Tüm ürünlerde kalite, tasarım ve uygun fiyat her zaman ön plandadır. Ekip olarak müşteri odaklı hizmet anlayışını benimsedik.

    Süreklilik hedefli, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutma gayreti ile çalışmalarını sürdüren ve gelişen bir yapıya sahip olan BC HOME bu çizgide her geçen gün daha yeni ve iyisini sunmak amacıyla çalışmalarına ara vermeksizin devam etmektedir.

    Hizmetler
    • Ev Tekstili
    • Dekoratif Yastık
    • Runner
    • Masa Örtüsü
    • Tablolar
    • Çerçeveler.
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Fevzi Cakmak Cd. No:80C
    34944 Istanbul
    Türkiye
    +90-8503025502 www.bchome.com.tr

    Değerlendirmeler

    Nalan KÜÇÜK
    2 yıldan fazla önce
    Pelin Pinar
    gercektenn cok.memnunn kaldim.hem ilgililer hem tertemiz bi calisma.anlayisi...tebrik ediyorum ..urunler geldi ve cok.hoss hepside...
    3 yıldan fazla önce
    Tayfun Ünlü
    Tam satın alıcam hep tabloların fiyatı yükseliyor vazgeçiyorum :(
    neredeyse 2 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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