Zipato Akıllı Ev ve Ofis Sistemleri

Zipato Kabloduz Akıllı Ev Sistemleri evinizde veya işyerinizde güvenliği sağlamanın, konforu yaşamanın ve enerji veriminden faydalanmanın en akıllı ve pratik yoludur. Aklınıza gelebilecek tüm cihazlar tek bir platform üzerinden birbirleriyle etkileşimli olarak çalışarak, hayatınıza değer katıp evinizdeki yaşam kalitesini yükseltirler.

Kablosuz Akıllı Ev Sistemleri konusunda 60'dan farklı ülkede faaliyet gösteren bir dünya markası olan Avrupa’lı Zipato akıllı ev sisteminin Türkiye tek yetkili distribütörü Solfin A.Ş.’dir. Zipato Akıllı Ev Sistemleri genel merkezi olan Zagreb, Hırvatistan'dan yönetilmektedir.

Yeni nesil akıllı ev sistemleri, evinizin güvenlik ve emniyetini sürekli takip ve uyarı sistemleri ile güvenceye alır, yangın, su baskını, gaz kaçağı, hırsızlık ve çocuk/yaşlı bakımı gibi bir çok konuda size akıllı çözümler sunar. Daha fazla güvenliğin yanı sıra, evinizdeki tüm aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerini uzaktan yönetmenizi sağlayıp perde, panjur, tv vb. multimedya araçları gibi elektrikle çalışan tüm cihazların kontrolünü size sunarlar. Üstelik, dilediğiniz rapor ve uyarıları size göndererek gereksiz enerji harcamanızın önüne geçer ve enerji tasarrufu sağlarlar. Tüm bu yüksek güvenlik ve konfor hizmetlerinin kontrolü, internet erişiminizin olduğu her yerden cep telefonu, tablet veya bilgisayarlarınız aracılığıyla sağlanır ve siz evinizden uzaktayken de gözünüz arkada kalmaz.