Doğal taşlar ile çeşme modelleri, mermer mezar modelleri, mermer mezar taşı, taş çeşme, hayrat çeşmesi, mezar taşı modellerinin yapım işlerini üstlenmekteyiz.
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- Adres
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D400 Karayolu üzeri Küçük Mangıt Köyü karşısı Taş Atölyesi Ceyhan/ ADANA
01960 Ceyhan, Adana
Türkiye
+90-5443168520 www.tasdetay.com