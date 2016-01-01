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Atölye AS Mimarlık
Mimarlar İzmir
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • NB Evi / NB House, Atölye AS Mimarlık Atölye AS Mimarlık Modern Evler Ahşap Ahşap rengi
    NB Evi / NB House, Atölye AS Mimarlık Atölye AS Mimarlık Minimalist Evler Beton Beyaz
    NB Evi / NB House, Atölye AS Mimarlık Atölye AS Mimarlık Minimalist Evler Cam Ahşap rengi
    NB Evi / NB House
    C Evi / C House, Atölye AS Mimarlık Atölye AS Mimarlık Minimalist Evler Beton Beyaz
    C Evi / C House, Atölye AS Mimarlık Atölye AS Mimarlık Minimalist Evler Cam Beyaz
    C Evi / C House
    Salalah Oteli / Salalah Hotel, Atölye AS Mimarlık Atölye AS Mimarlık Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Ahşap rengi
    Salalah Oteli / Salalah Hotel, Atölye AS Mimarlık Atölye AS Mimarlık Ticari alanlar Masif Ahşap Ahşap rengi
    Salalah Oteli / Salalah Hotel, Atölye AS Mimarlık Atölye AS Mimarlık Yatak OdasıKomodinler Ahşap Ahşap rengi
    Salalah Oteli / Salalah Hotel

    2016’da İzmir’de kurulan Atölye AS sürdürülebilir, yenilikçi, estetik ve çevre dostu tasarım anlayışı ile Türkiye ve çevre ülkelerde projeler geliştirmek üzere yola çıkmıştır. Firma olarak mimarlık alanında olduğu kadar iç mimarlık, kentsel tasarım, danışmanlık, proje ve şantiye takibi konularında da hizmet vermekteyiz.

    Hizmetler
    • Mimari
    • İç mimari
    • Mimari Tasarım
    • Kentsel Tasarım
    • Danışmanlık
    • Uygulama
    • Proje ve Şantiye Takibi
    Hizmet alanları
    • İzmir
    • Ege Bölgesi
    • Türkiye
    • Umman
    • Kazakistan
    • Bulgaristan
    • Hollanda
    • Almanya
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Adalet Mh. 2132/2 Sk. No:3 Trend Office No:56 Bayraklı/İzmir
    35100 İzmir
    Türkiye
    +90-2325024144 www.atolyeas.com
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