Atölye AS Mimarlık

2016’da İzmir’de kurulan Atölye AS sürdürülebilir, yenilikçi, estetik ve çevre dostu tasarım anlayışı ile Türkiye ve çevre ülkelerde projeler geliştirmek üzere yola çıkmıştır. Firma olarak mimarlık alanında olduğu kadar iç mimarlık, kentsel tasarım, danışmanlık, proje ve şantiye takibi konularında da hizmet vermekteyiz.
- Hizmetler
- Mimari
- İç mimari
- Mimari Tasarım
- Kentsel Tasarım
- Danışmanlık
- Uygulama
- Proje ve Şantiye Takibi
- Hizmet alanları
- İzmir
- Ege Bölgesi
- Türkiye
- Umman
- Kazakistan
- Bulgaristan
- Hollanda
- Almanya
- Hepsini göster: 8 hizmet alanı
- Adres
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Adalet Mh. 2132/2 Sk. No:3 Trend Office No:56 Bayraklı/İzmir
35100 İzmir
Türkiye
+90-2325024144 www.atolyeas.com