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Eka Yapı Dekorasyon
Duvar Kağıdı & Boyamaları Istanbul
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    • Eka Yapı Dekorasyon
    Eka Yapı Dekorasyon
    Eka Yapı Dekorasyon
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    Biz kimiz; 1975 yılında boya işine başlamış babanın üç evladıyız. Günümüzde halen hizmet veren iki kuşaktır dürüst, güvenilir ve kaliteli iş yapan, babamızdan aldığımız bayrağı daha ileri taşımaya çalışan bir firmayız.   Bize göre; Ustalık demek; bilgi, birikim, beceri ve tecrübe demektir.   Biz bu işi HER GÜN yapıyoruz,  Siz bu işi BİR KERE yaptırıyorsunuz...   Bize göre önemli olan işi almak değil, işi müşterinin istediği gibi eksiksiz tamamlayıp zamanında teslim etmektir.   Bize göre işin kalitesi ustaya ve kaliteli malzemeye bağlıdır.  Her ustayla çalışmıyoruz ve her malzemeyi kullanmıyoruz.   Bize göre;   İyi usta, kötü malzeme = kötü iş.   İyi malzeme, kötü usta = kötü işi.   İyi usta, kaliteli malzeme = mükemmel iş.   Erhan Yılmaz.

    Hizmetler
    • duvar kağıdı ustası
    • boyacı ustası
    • stropiyer ustası
    • dekoratif boya ustası
    • alçı ustası
    Hizmet alanları
    İç Dekorasyon ve istanbul
    Adres
    34188 Istanbul
    Türkiye
    +90-5322747209 www.boyacinbenim.com
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