Eka Yapı Dekorasyon

Biz kimiz; 1975 yılında boya işine başlamış babanın üç evladıyız. Günümüzde halen hizmet veren iki kuşaktır dürüst, güvenilir ve kaliteli iş yapan, babamızdan aldığımız bayrağı daha ileri taşımaya çalışan bir firmayız. Bize göre; Ustalık demek; bilgi, birikim, beceri ve tecrübe demektir. Biz bu işi HER GÜN yapıyoruz, Siz bu işi BİR KERE yaptırıyorsunuz... Bize göre önemli olan işi almak değil, işi müşterinin istediği gibi eksiksiz tamamlayıp zamanında teslim etmektir. Bize göre işin kalitesi ustaya ve kaliteli malzemeye bağlıdır. Her ustayla çalışmıyoruz ve her malzemeyi kullanmıyoruz. Bize göre; İyi usta, kötü malzeme = kötü iş. İyi malzeme, kötü usta = kötü işi. İyi usta, kaliteli malzeme = mükemmel iş. Erhan Yılmaz.