Yasal mülkiyet

Yapmış olduğu yatırım ve öncülüklerle, sektördeki amatör yapıyı değiştiren lokomotif bir firma olan Highlight, aydınlatma sektöründe 1979 yılında Candaş Avize adıyla faaliyet göstermeye başlamıştır. 35 yıllık bir aydınlatma geçmişi olan Highlight Aydınlatma, mağazaların da modern ve klasik avizelerin yanı sıra , bahçe aydınlatmaları, ayna ve çeşitli ışık tasarımlarına yer vermektedir..Kaliteye ve müşteri memnuniyetine önem veren Highlight Aydınlatma, bünyesinde hiçbir şekilde Uzakdoğu ürünü bulundurmazken, ürünleri üzerine ülke ve marka menşeği etiketlenmiş olarak müşterilerine daha güvenilir bir şekilde hizmet vermektedir.Highlight; ayrıca Avusturya menşeğli MK Illumination firmasıyla yapmış olduğu ortaklık çerçevesinde alışveriş merkezleri başta olmak üzere, belediyelere, cadde ve sokaklara yönelik dönemsel ve dekoratif aydınlatma projelerini ciddi ve kurumsal bir şekilde gerçekleştirmektedir. Yaptığı projeler arasında; İstanbul’da; Etiler, Bahçeşehir, İstinye Park AVM ,Forum İstanbul , Marmara Forum , Carrefoursa Maltepe, Beylikdüzü Migros , Marmarapark AVM , Metrogarden AVM , Axis AVM , Trump Towers AVM , Cevahir AVM ; Ankara’da; Ankamall AVM, Panora AVM, Gordion AVM, Next Level AVM , Armada AVM, Erzurum’da Erzurum AVM, İzmir’de Carrefoursa Karşıyaka gibi ünlü alışveriş merkezlerinin bulunduğu gibi ; Shopping Fest kapsamında İstiklal caddesi, Bağdat caddesi ve Nişantaşı’nı da ışıl ışıl bir hale getirmiştir …Hergün yeniliklerine ve ileriye dönük projelerine büyük önem veren Highlight için müşteri memnuniyeti , kalite ve güvenilir alışveriş çok önemlidir. Bunun için Türkiye’ nin neresinde olursa olsun müşterinin satın aldığı ürün hemen teslim edilmez. Özel ambalajı ve randevu sistemiyle çalışan Highlight, mekana montaj ekibi ürünü taktığı an işlem tamamlanmış olur. Aydınlatma projesine ait tasarım, üretim ve montaj sürecini alanında profesyonel ekibi ile gerçekleştirmektedir.