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Highlight Aydınlatma
Aydınlatmalar İstanbul
Genel Bakış 17Projeler (17) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • ARTE DI MURANO, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma İç Dekorasyon
    ARTE DI MURANO, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma İç Dekorasyon
    ARTE DI MURANO, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma İç Dekorasyon
    +2
    ARTE DI MURANO
    GRUPPOLAMPE , Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma Modern Oturma Odası
    GRUPPOLAMPE , Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    GRUPPOLAMPE , Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma Modern Yemek Odası
    +1
    GRUPPOLAMPE
    ARTEMIDE, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma Modern Oturma Odası
    ARTEMIDE, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma Ofis Alanları & Mağazalar
    ARTEMIDE, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma Ofis Alanları & Mağazalar
    +2
    ARTEMIDE
    AXOLIGHT, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    AXOLIGHT, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma İç Dekorasyon
    AXOLIGHT, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma Modern Oturma Odası
    +3
    AXOLIGHT
    CARLESSO, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma Modern Oturma Odası
    CARLESSO, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma İç Dekorasyon
    CARLESSO, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma Modern Yemek Odası
    +2
    CARLESSO
    COPENLAMP, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma İç Dekorasyon
    COPENLAMP, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma İç Dekorasyon
    COPENLAMP, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma İç Dekorasyon
    +2
    COPENLAMP
    Hepsini göster: 17 proje

       Highlight Aydınlatma, Swarovski aydınlatma ürünlerinin de Avrupa’ da en büyük showroomuna ev sahiptiği yapmaktadır. Dünya’nın en büyük kapasiteli kristal üreticisi ASFOUR CRYSTAL’in Türkiye distribütörlüğünü yürütmekte olup, gerek kendi ürünlerine, gerekse aydınlatma sektöründe bulunan birçok firmaya Asfour Crystal ürünlerinin tedariğini sağlamaktadır. İstanbul Büyükçekmece'de 13.000 m2 lik aydınlatma showroomu ile Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük aydınlatma mağazalarından biri olan HIGHLIGHT  AYDINLATMA,   Etiler Nispetiye ON da 700 m2 lik mağaza ve Bahçeşehir SOFA da  açtığı yeni şube ile,   müşterilerine hizmet  vermeye devam ediyor…Voltolina,  Arte Di Murano,   Antica Murrina,   Artemide,   Axo Light,   De Majo, Swarovski,   Panzeri , MK Ilumination,   Carlesso,  Lampadari,  Minitalux/Icone,   Metallux,    Schonbek, Slamp gibi dünyanının en sevçkin ve beğenilen  markalarını bünyesinde barındıran  HIGHLIGHT, şu an  24 ünlü markanının 16 sının Türkiye de tek distribütörüdür.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    San-Bir Bulvarı 4.Bölge No:73 Çakmaklı Büyükçekmece
    İstanbul
    Türkiye
    +90-2128867265 www.highlight.com.tr/tr/main/index/s/hakkimizda
    Yasal mülkiyet

    Yapmış olduğu yatırım ve öncülüklerle, sektördeki amatör yapıyı değiştiren lokomotif bir firma olan Highlight, aydınlatma sektöründe 1979 yılında Candaş Avize adıyla faaliyet göstermeye başlamıştır. 35 yıllık bir aydınlatma geçmişi olan  Highlight   Aydınlatma, mağazaların da  modern ve klasik avizelerin yanı sıra , bahçe aydınlatmaları, ayna  ve çeşitli  ışık  tasarımlarına yer vermektedir..Kaliteye ve müşteri memnuniyetine önem veren Highlight  Aydınlatma,  bünyesinde hiçbir şekilde Uzakdoğu ürünü  bulundurmazken,  ürünleri üzerine   ülke ve marka menşeği  etiketlenmiş olarak müşterilerine daha güvenilir bir şekilde hizmet vermektedir.Highlight;  ayrıca Avusturya menşeğli  MK Illumination firmasıyla yapmış olduğu ortaklık çerçevesinde alışveriş  merkezleri başta olmak üzere,  belediyelere,  cadde ve sokaklara yönelik dönemsel ve dekoratif aydınlatma projelerini ciddi ve kurumsal bir şekilde  gerçekleştirmektedir. Yaptığı   projeler arasında;  İstanbul’da;  Etiler, Bahçeşehir, İstinye Park AVM ,Forum İstanbul , Marmara Forum , Carrefoursa Maltepe, Beylikdüzü Migros , Marmarapark AVM , Metrogarden AVM , Axis AVM , Trump  Towers AVM , Cevahir AVM ;  Ankara’da; Ankamall AVM,  Panora AVM, Gordion AVM, Next Level AVM , Armada AVM,  Erzurum’da Erzurum AVM,  İzmir’de Carrefoursa Karşıyaka gibi ünlü alışveriş merkezlerinin bulunduğu gibi ; Shopping Fest kapsamında İstiklal caddesi,  Bağdat caddesi ve Nişantaşı’nı da ışıl ışıl bir hale getirmiştir …Hergün  yeniliklerine  ve  ileriye  dönük  projelerine  büyük  önem  veren  Highlight  için müşteri memnuniyeti , kalite  ve  güvenilir alışveriş  çok önemlidir. Bunun için Türkiye’ nin neresinde olursa olsun müşterinin satın aldığı ürün hemen teslim edilmez. Özel ambalajı ve randevu sistemiyle çalışan Highlight, mekana  montaj ekibi ürünü  taktığı an işlem tamamlanmış olur. Aydınlatma projesine ait  tasarım, üretim ve montaj sürecini alanında profesyonel ekibi ile gerçekleştirmektedir.

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