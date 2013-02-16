Yasal mülkiyet

Buse Aydınlatma, iç mekan aydınlatma ve dış mekan aydınlatma ürünleri yanı sıra aydınlatma direklerinin üretim ve satış amacıyla Buse Aydınlatma 1992 yılında Ankara’da faaliyete başlamış olup, zaman içerisinde Yenimahalle – Ostim bölgesinde kurulu fabrikası ve showroomu ile kaliteli ürün uygun fiyatları ile imalattan toptan ve perakende yurt içi ve yurt dışı satışları ile aydınlatma sektöründe ülkemizde önde gelen lider firmalardan birisi olmayı başarmıştır.