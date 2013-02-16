Buse Lighting for internal and external lighting with the aim of being an important representative of Turkey in a rapidly emerging global lighting industry. It was established in Ankara, in 1992.With almost 22 years of knowledge and experience gained in the lighting sector short in Turkey and being a successful company, which, in the near future is to become one of the leading companies in the world in the lighting sector. Being unique amongst Turkish Lighting Companies with a reputation for innovation and quality. We have combined our skills and expertise in design and manufacture to provide a unique portfolio of products which are not only attractive and hard wearing but include practical and time saving installation features.
- Hizmetler
- Dış Mekan Aydınlatma Ledli Aydınlatma Direkleri
- Güneş Enerjili Aydınlatma Direkleri
- Park-Bahçe Aydınlatma Direkleri
- Çim Aydınlatma
- Set Üstü Armatür
- Zincirli Sarkıt
- Aplikler
- Cadde Aydınlatma
- Alüminyum Direkler
- Galvanizli Direk)
- İç Mekan Aydınlatma Sistemleri
- Döküm Bahçe Aksesuarları ( Yer tipi döküm çeşmeler
- Duvar Tipi Döküm Çeşmeler
- Banklar
- Nostaljik Posta Kutuları
- Masalar
- Döküm Sandalyeler
- Sehpalar
- Nostaljik döküm Sobalar)
- Cami Aydınlatma ( Avizeler
- Camii Aplikleri); Bayrak Direkleri
- Boru Direkler
- İsim- Tabela-Yön Direkleri
- kamera ve güvenlik sistemi direkleri
- Glop ürünlerden oluşan yüzlerce ürün çeşidi ile imalat
- toptan ve perakende
- ithalat ve ihracat
- Hepsini göster: 27 hizme
- Hizmet alanları
- AYDINLATMA ve Ankara
- Adres
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1354 Cad. 1357 Sk No:14
06378 Ankara
Türkiye
+90-3123115331 buseaydinlatma.com
Buse Aydınlatma, iç mekan aydınlatma ve dış mekan aydınlatma ürünleri yanı sıra aydınlatma direklerinin üretim ve satış amacıyla Buse Aydınlatma 1992 yılında Ankara’da faaliyete başlamış olup, zaman içerisinde Yenimahalle – Ostim bölgesinde kurulu fabrikası ve showroomu ile kaliteli ürün uygun fiyatları ile imalattan toptan ve perakende yurt içi ve yurt dışı satışları ile aydınlatma sektöründe ülkemizde önde gelen lider firmalardan birisi olmayı başarmıştır.