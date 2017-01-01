Antalya Fayans Ustası – 0 546 737 07 38

Antalya Fayans, Granit ve Seramik Ustası

Antalya fayans ve seramik döşeme, Yaklaşık 25 yıldır Antalya da Fayans ustası olan Ahmet Usta fayans, granit ve seramik döşeme konusunda ustalığını kanıtlamıştır. Gerekli belgeleri ve Kalekim den onaylı bir fayans ustasıdır. Kalekim üyeliği ile gerekli tüm seminerlere katılmıştır ve katılım belgeleri mevcuttur. Antalya da fayans, seramik ve granit işlerinde özellikle ustalığını kanıtlamıştır. Havuz içi fayans döşeme, merdiven kenarları fayans döşeme, mutfak fayans döşeme, banyo fayans döşeme, televizyon ünitesi için fayans döşemeleri genellikle yapılmaktadır. Her türlü fayans tadilatınız için ustamız garantili ustadır. Antalya da banyo tadilatı, mutfak tadilatı, tuvalet fayans değişim ve diğer tüm seramik işleri itina ile yapılmaktadır. Özel tasarım fayanslar döşenmektedir.