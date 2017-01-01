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Antalya Fayans Ustası – 0 546 737 07 38
Yer Döşemeleri Antalya
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
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    • Antalya Fayans Ustası - Homify Kapak, Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Elektronik Ürünler Masif Ahşap Yeşil
    Antalya Fayans Ustası - Homify Kapak
    2017 Modern Banyo Fayans Döşemeleri, Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Modern Banyo Seramik Kahverengi
    2017 Modern Banyo Fayans Döşemeleri, Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Modern Banyo Seramik Kahverengi
    2017 Modern Banyo Fayans Döşemeleri, Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Modern Banyo Seramik Beyaz
    +4
    2017 Modern Banyo Fayans Döşemeleri
    Taban Fayans ve Seramik Döşeme, Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Modern Duvar & Zemin Seramik Ahşap rengi
    Taban Fayans ve Seramik Döşeme, Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Modern Duvar & Zemin Seramik Ahşap rengi
    Taban Fayans ve Seramik Döşeme, Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Modern Duvar & Zemin Seramik Kahverengi
    +3
    Taban Fayans ve Seramik Döşeme
    Mutfak Tezgah Üstü Modern Fayans Döşeme, Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Modern Mutfak Seramik Bej
    Mutfak Tezgah Üstü Modern Fayans Döşeme, Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Modern Mutfak Seramik Gri
    Mutfak Tezgah Üstü Modern Fayans Döşeme, Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Antalya Fayans Ustası - 0 546 737 07 38 Modern Mutfak Seramik Siyah
    +1
    Mutfak Tezgah Üstü Modern Fayans Döşeme

    Antalya Fayans, Granit ve Seramik Ustası

    Antalya fayans ve seramik döşeme, Yaklaşık 25 yıldır Antalya da Fayans ustası olan Ahmet Usta fayans, granit ve seramik döşeme konusunda ustalığını kanıtlamıştır. Gerekli belgeleri ve Kalekim den onaylı bir fayans ustasıdır. Kalekim üyeliği ile gerekli tüm seminerlere katılmıştır ve katılım belgeleri mevcuttur. Antalya da fayans, seramik ve granit işlerinde özellikle ustalığını kanıtlamıştır. Havuz içi fayans döşeme, merdiven kenarları fayans döşeme, mutfak fayans döşeme, banyo fayans döşeme, televizyon ünitesi için fayans döşemeleri genellikle yapılmaktadır. Her türlü fayans tadilatınız için ustamız garantili ustadır. Antalya da banyo tadilatı, mutfak tadilatı, tuvalet fayans değişim ve diğer tüm seramik işleri itina ile yapılmaktadır. Özel tasarım fayanslar döşenmektedir.

    Hizmetler
    • Fayans
    • seramik
    • granit döşeme banyo ve mutfak tadilatı
    • zemin döşeme
    • 60x120 fayans döşeme
    • mutfak fayans
    • tezgah üstü fayans döşeme
    • özel model fayans döşeme
    • banyo fayans
    • havuz fayans döşeme
    • merdiven fayans döşeme
    • antalya fayans ustası
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    Fayans Döşeme ve Antalya
    Şirket ödülleri
    Kalekim Garantili Usta Belgesi
    Adres
    Hüsnü Karakaş Mh. Hastane Cd.
    07320 Antalya
    Türkiye
    +90-5467370738 antalyafayansustasi.blogspot.com

    Değerlendirmeler

    Mehmet Alioğlu
    2 yıldan fazla önce
    Çiçek Antalya
    Ustamızın ellerine sağlık
    4 yıldan fazla önce
    Gökhan Galip Gökmen
    Ahmet usta ve ekibine başarılar dilerim.
    4 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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