1976 yılında İstanbul Zeytinburnu ‘ nda manifatura mağazası olarak kuruldu. İlk yıllarda mağazada satılan çeşidin büyük kısmı giyimlik kumaşlardan oluşmaktaydı. Zamanla evlerde bulunan dikiş makinalarının sayısı azalmakta ve ekonomik gelişmelere paralel olarakta hazır giyim ürünlerine taleplerin artmasıyla giyimlik kumaş tüketimi iyice azaldı . Bu sebeplerden dolayı 1982 yılına gelindiğinde artık koleksiyonun büyük bir bölümü perdelik kumaşlardan oluşmaktaydı.

1991 yılında Sultanhamam ‘ da toptan satış üzerine faaliyet göstermek amacı ile mağaza açıldı. Aynı yıl ilk düzenlenen ve bugünkü adı ile Evteks fuarına katılım sağlandı.

1993 yılında Laleli mağazasının açılması ile ihracat faaliyetleri hız kazanmaya başladı. Daha sonra sırası ile Litvanya , Rusya , Kazakistan , Suriye ve Ukrayna ‘ da lojistik ve satış merkezleri kuruldu. İlk defa 1997 yılında Almanya ‘ da düzenlenen Ulusararası bir fuar olan Heimtextile ‘ e katılım sağlandı.

Günümüzde faaliyetlerini Beylikdüzü’ ndeki merkez binasından yürütmekte olan firmamızın gelirlerinin büyük bir kısmı yurtdışı faaliyetlerinden oluşmaktadır.