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İç Mimar Neslihan Toker
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • İstanbul M Villaları, İç Mimar Neslihan Toker İç Mimar Neslihan Toker Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
    İstanbul M Villaları, İç Mimar Neslihan Toker İç Mimar Neslihan Toker BanyoDekorasyon
    İstanbul M Villaları, İç Mimar Neslihan Toker İç Mimar Neslihan Toker BanyoDekorasyon
    +2
    İstanbul M Villaları
    Çiftlik Evi, İç Mimar Neslihan Toker İç Mimar Neslihan Toker İç Dekorasyon
    Çiftlik Evi, İç Mimar Neslihan Toker İç Mimar Neslihan Toker BanyoDekorasyon
    Çiftlik Evi, İç Mimar Neslihan Toker İç Mimar Neslihan Toker Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
    +1
    Çiftlik Evi

    96 yılında H.Ü'nden mezun oldum.

    Çeşitli firmalarda iç mimar olarak çalıştıktan sonra, home-office olarak çalışmaya başladım.

    Ankara'da ve Erzurum'da; restoran, daire, villa, iş yerlerinin tasarım, projelendirme ve anahtar teslimi uygulamasını yaptım.

    Evlendim ve İstanbul'a taşındım. İki firmada çalıştım. 1.sinde, tasarım, proje çizimi, malzeme temini, şantiye ve atölye kontrolleri yaptım. 2.si sadece otel dekorasyon projeleri tasarlayan ve çizen bir firmaydı.

    Sonrasında yaklaşık 6 yıl home-ofis çalıştım, İstanbul ve Ankara'da işler yaptım.

    Temmuz 2016'da  Ankara'ya taşındık.

    Şu anda kendi tasarımlarımı hayata geçiriyorum ve Ankara'nın tadını çıkarıyorum.

    Hizmetler
    İç mimarlık ve grafik hizmetleri
    Hizmet alanları
    İstanbul-Ankara
    Adres
    06370 Ankara
    Türkiye
    +90-5532606881 www.neslihantoker.com
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