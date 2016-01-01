İç Mimar Neslihan Toker

96 yılında H.Ü'nden mezun oldum.

Çeşitli firmalarda iç mimar olarak çalıştıktan sonra, home-office olarak çalışmaya başladım.

Ankara'da ve Erzurum'da; restoran, daire, villa, iş yerlerinin tasarım, projelendirme ve anahtar teslimi uygulamasını yaptım.

Evlendim ve İstanbul'a taşındım. İki firmada çalıştım. 1.sinde, tasarım, proje çizimi, malzeme temini, şantiye ve atölye kontrolleri yaptım. 2.si sadece otel dekorasyon projeleri tasarlayan ve çizen bir firmaydı.

Sonrasında yaklaşık 6 yıl home-ofis çalıştım, İstanbul ve Ankara'da işler yaptım.

Temmuz 2016'da Ankara'ya taşındık.

Şu anda kendi tasarımlarımı hayata geçiriyorum ve Ankara'nın tadını çıkarıyorum.