Nova Sultani, 20 yılı aşkın deneyimi ile Abdullah Gürer ve Mehmet Serdar Koca tarafından kurulan, bilgi ve tecrübe ile gençlik ve dinamizmi birleştirmiş bir mimarlık firmasıdır.

Abdullah Gürer Sultani Mimarlık ile Mehmet Serdar Koca ise Nova Mimarlık ile yıllar içinde birçok başarılı projeye imza atmıştır. Ancak, gerek sektörün gelişimini daha hızlı ve yakından takip edebilmek için, gerekse farklı bakış açılarından bir sinerji oluşturmak amacıyla firmalarını birleştirme kararı almış ve Nova Sultani’ yi kurarak büyük ölçekli projeler yaratmayı kendilerine hedef olarak belirlemişlerdir.

Nova Sultani, başta alışveriş merkezleri olmak üzere ofis, konut ve oteller için projeler üretmenin yanında eski ile yeniyi bir araya getiren cami projeleri ile de sektördeki farklı çizgisini belirginleşmektedir. Mimarlığın toplumsal bir sanat olduğunun bilinciyle, doğaya karşı sorumluluğunu unutmadan, fiziksel ve tarihi çevreye saygıyla yaklaşarak kültürel eserler meydana getirebilme Nova Sultani’ nin felsefesidir. Genç ve yaratıcı bir ekip ile çalışmayı kendine bir kimlik olarak benimseyen firma, her zaman yeniliklerin peşinde olan araştırmacı bir ruh ile çalışmaktadır. Amacı güncelden kopmadan zamanın ötesinde yer alacak eserler üretmektir.

Nova Sultani Mimarlık yurtiçindeki projelerin yanı sıra yeni gelişen ülkelerde de mimari çözümler üretmektedir. Ayrıca, dünyaca tanınmış mimarlık firmaları ile de çözüm ortaklığı yaparak sürekli olarak kendini geliştirip yenileyerek dünyadaki trendleri yakından takip etmektedir.