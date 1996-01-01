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GÜLTEKİN MEFRUŞAT
Tekstil & Kaplamalar Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • House 1, GÜLTEKİN MEFRUŞAT GÜLTEKİN MEFRUŞAT İç Dekorasyon
    House 1, GÜLTEKİN MEFRUŞAT GÜLTEKİN MEFRUŞAT İç Dekorasyon
    House 1, GÜLTEKİN MEFRUŞAT GÜLTEKİN MEFRUŞAT İç Dekorasyon
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    House 1
    Su & Leke Tutmazlık Ürünler ve Uygulamalar, GÜLTEKİN MEFRUŞAT GÜLTEKİN MEFRUŞAT İç Dekorasyon
    Su & Leke Tutmazlık Ürünler ve Uygulamalar, GÜLTEKİN MEFRUŞAT GÜLTEKİN MEFRUŞAT İç Dekorasyon
    Su & Leke Tutmazlık Ürünler ve Uygulamalar, GÜLTEKİN MEFRUŞAT GÜLTEKİN MEFRUŞAT İç Dekorasyon
    +4
    Su & Leke Tutmazlık Ürünler ve Uygulamalar

      Kuruluşundan bu yana kendi tasarım, montaj ve dikiş atölyesinde hizmet veren markamız aynı zamanda iç mimari destek ve mobilya tasarımını da kendi bünyesi altında toplamıştır. Edindiği tecrübeler ve projelerde güvenilir ve aranan bir firma olan Gültekin Mefruşat daima yeni sezon trendlerini ve dünyadaki yenilikleri de takip ederek müşterilerine istedikleri alandaki yenilikleri sunmaktan gurur duyar.

      Yeni bir teknolojiyi de bünyesine katan Gültekin Mefruşat, her alanda Su&Leke Tutmazlık ve Yanmazlık Uygulaması yapmaktadır. Ev, ofis, otel projelerinde istenilen ve merak uyandıran Su&Leke Tutmazlık uygulamamız, şimdiden olumlu tepkiler almıştır. Tüm tekstil ve deri, plastik, ahşap, taş, seramik, cam, gemi ve tekne, metal, krom ve hastane çözümleriyle alternatifler sunmakta ve çözüm ortağı olmaktadır.

    Hizmetler
    • Perde ve Perde Sistemleri
    • Döşemelik kumaşlar
    • İthal ve Yerli Duvar Kağıtları
    • İç Mimari Çözümler
    • Mobilya Tasarımı
    • Su&Leke Tutmazlık Uygulamalar
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Keyap Ticaret Merkezi, Bostancı Yolu Cad. A Blok No:2 Yukarı Dudullu/Ümraniye – İstanbul/TÜRKİYE
    Istanbul
    Türkiye
    +90-2165273442 www.gultekinmefrusat.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Gültekin Mefruşat 1955 yılında Kadıköy`ün ilk ev tekstil mağazası olarak açılmıştır. Uzun yıllar boyunca müşterilerine kaliteli bir şekilde hizmet veren şirketimiz 1984 yılında yine Kadıköy'de ikinci mağazasını ve ardından 1996 yılında Showroom`unu açmıştır.

      Çeşitli ürün gamıyla (perdelik, döşemelik kumaşlar ve duvar kağıdı çeşitleri) müşterilerine kaliteli hizmet vermeyi hedefleyen ve daima bu amaç doğrultusunda çalışmalarına devam eden Gültekin Mefruşat, perdede işlevselliği estetik , konforu ise zarafet ile birleştirmektedir. Hem zevk hem de ustalık gerektiren ve bunu başaran markamız her daim  kendini yenilemeye de devam etmektedir.

      İnsan yaşamının geçtiği mahallerde kullanılan mobilya ve aksesuarlar perde ile bütünleştikleri ölçüde güzel ve çarpıcıdırlar, bu nedenledir ki dünya çapında ev tekstiline yön veren firmaların bayiliklerini üstlenerek koleksiyonumuzu zenginleştirmiş ve daha iyi hizmet vermek amacıyla Gültekin Mefruşat  Keyap Çarşı da tek çatı altında topladık.

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