GÜLTEKİN MEFRUŞAT

Kuruluşundan bu yana kendi tasarım, montaj ve dikiş atölyesinde hizmet veren markamız aynı zamanda iç mimari destek ve mobilya tasarımını da kendi bünyesi altında toplamıştır. Edindiği tecrübeler ve projelerde güvenilir ve aranan bir firma olan Gültekin Mefruşat daima yeni sezon trendlerini ve dünyadaki yenilikleri de takip ederek müşterilerine istedikleri alandaki yenilikleri sunmaktan gurur duyar.

Yeni bir teknolojiyi de bünyesine katan Gültekin Mefruşat, her alanda Su&Leke Tutmazlık ve Yanmazlık Uygulaması yapmaktadır. Ev, ofis, otel projelerinde istenilen ve merak uyandıran Su&Leke Tutmazlık uygulamamız, şimdiden olumlu tepkiler almıştır. Tüm tekstil ve deri, plastik, ahşap, taş, seramik, cam, gemi ve tekne, metal, krom ve hastane çözümleriyle alternatifler sunmakta ve çözüm ortağı olmaktadır.