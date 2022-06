Binalar ve kent parçalarını tasarlıyoruz. Yeni strüktürlerle, peyzaj ile iç mekanlar ile ilgileniyoruz. Disiplinler arası çalışan bir ekibiz. Her alanda inovasyona inanıyoruz.

Büromuz İzmir’de, amacımız yapabildiğimiz her yerde yapabildiğimiz kadar mimarlık. Yarışmalara giriyoruz. Herkesle paylaşmak istediğimiz fikirlerimiz var. Yeni ve yaratıcı bir mimarlık ortamı istiyoruz. Bunun parçası olmak için çalışıyoruz. Not Mimarlık İzmir'de Mimarlık, İç Mimarlık ve Mimari Proje yürütücülüğü ve uygulama hizmetleri vermektedir. Not Mimarlık Ofisi, İzmir merkezli olarak farklı ölçek ve tarzlarda projeleri hayata geçirmektedir. İzmir'de Mimarlık, İç Mimarlık, farklı konu ve ölçekteki mimari tasarım projelerinin hazırlanması ve uygulama hizmetleri vermektedir.