현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Not Mimarlık
Mimarlar İzmir
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (9)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Eruz | Casamarin Suits, Not Mimarlık Not Mimarlık Modern Evler
    Eruz | Casamarin Suits, Not Mimarlık Not Mimarlık Modern Evler
    Eruz | Casamarin Suits, Not Mimarlık Not Mimarlık Modern Evler
    +13
    Eruz | Casamarin Suits
    Ertürk İnşaat | Loca, Not Mimarlık Not Mimarlık Modern Evler
    Ertürk İnşaat | Loca, Not Mimarlık Not Mimarlık Modern Evler
    Ertürk İnşaat | Loca, Not Mimarlık Not Mimarlık Modern Havuz
    +11
    Ertürk İnşaat | Loca
    İzpek İnşaat | My Vista Smart, Not Mimarlık Not Mimarlık Modern Evler
    İzpek İnşaat | My Vista Smart, Not Mimarlık Not Mimarlık Modern Havuz
    İzpek İnşaat | My Vista Smart, Not Mimarlık Not Mimarlık Modern Evler
    +7
    İzpek İnşaat | My Vista Smart
    İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Havuz, Not Mimarlık Not Mimarlık Modern Evler
    İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Havuz, Not Mimarlık Not Mimarlık Modern Evler
    İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Havuz, Not Mimarlık Not Mimarlık Modern Evler
    +1
    İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Havuz

    Binalar ve kent parçalarını tasarlıyoruz. Yeni strüktürlerle, peyzaj ile iç mekanlar ile ilgileniyoruz. Disiplinler arası çalışan bir ekibiz. Her alanda inovasyona inanıyoruz.

    Büromuz İzmir’de, amacımız yapabildiğimiz her yerde yapabildiğimiz kadar mimarlık. Yarışmalara giriyoruz. Herkesle paylaşmak istediğimiz fikirlerimiz var. Yeni ve yaratıcı bir mimarlık ortamı istiyoruz. Bunun parçası olmak için çalışıyoruz. Not Mimarlık İzmir'de Mimarlık, İç Mimarlık ve Mimari Proje yürütücülüğü ve uygulama hizmetleri vermektedir. Not Mimarlık Ofisi, İzmir merkezli olarak farklı ölçek ve tarzlarda projeleri hayata geçirmektedir. İzmir'de Mimarlık, İç Mimarlık, farklı konu ve ölçekteki mimari tasarım projelerinin hazırlanması ve uygulama hizmetleri vermektedir.

    Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    Kızılay Cad. No: 6/1 Alsancak
    35210 İzmir
    Türkiye
    +90-2324633923 www.notmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Yusuf Gürbüz
    Sadece Ege'de değil tüm Türkiye'de mimarlığa yön veren bir ekip.
    yaklaşık 1 yıl önce
    İrem Özen
    İşini en kısa sürede ve en iyi şekilde yapan, kaliteli, profesyonel, ekip çalışması çok iyi olan bir ofis
    9 ay önce
    Sevgi Albaş
    Sakin, huzurlu, güvenli bi ortam ve ilgili, samimi, başarılı bi ekip👏kesinlikle doğru adres👌teşekkür ederim🤗
    12 ay önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element