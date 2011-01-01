현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
D.A. Mimarlık
Mimarlar İzmir
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • ATEŞ ÇELİK FABRİKA ve OFİSLERİ, D.A. Mimarlık D.A. Mimarlık Ticari alanlar
    ATEŞ ÇELİK FABRİKA ve OFİSLERİ, D.A. Mimarlık D.A. Mimarlık Ticari alanlar
    ATEŞ ÇELİK FABRİKA ve OFİSLERİ, D.A. Mimarlık D.A. Mimarlık Ticari alanlar
    +29
    ATEŞ ÇELİK FABRİKA ve OFİSLERİ

    D.A. Mimarlık, Kasım 2011 tarihinde, Durmuş Ali KASAP tarafından, mimarlık, tasarım ve inşaat taahhüt faaliyetlerinde bulunmak üzere, limited şirket yapısında İzmir'de kurulmuştur. Tasarım faaliyetini, ilk eskizlerden başlayarak son ürünün hayata geçişine kadar bütün bir süreç olarak ele almaya çalışan D.A. Mimarlık, mimari tasarım çalışmalarını;

    - Mimari Projelendirme, 

    - İç Mekan Tasarımı, 

    - Mobilya Tasarımı, 

    - Mimari Uygulama, alanlarında devam ettirmektedir.

    Hizmetler
    • Mimari Tasarım
    • Mimari Uygulama Projesi
    • iç mekan tasarımı
    • Mobilya Tasarımı
    • Uygulama-Taahhüt İşleri
    Adres
    Anadolu C. Tepekule İş Merkezi No:40 D:809 Bayraklı
    35530 İzmir
    Türkiye
    +232-9999886 www.ofisda.com
    Yasal mülkiyet

    D.A. Mimarlık, Kasım 2011 tarihinde, Durmuş Ali KASAP tarafından, mimarlık, tasarım ve inşaat taahhüt faaliyetlerinde bulunmak üzere, limited şirket yapısında İzmir'de kurulmuştur. Tasarım faaliyetini, ilk eskizlerden başlayarak son ürünün hayata geçişine kadar bütün bir süreç olarak ele almaya çalışan D.A. Mimarlık, mimari tasarım çalışmalarını;

    - Mimari Projelendirme, 

    - İç Mekan Tasarımı,  

    - Mobilya Tasarımı, 

    - Mimari Uygulama, alanlarında devam ettirmektedir.

      Add SEO element