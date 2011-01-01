D.A. Mimarlık, Kasım 2011 tarihinde, Durmuş Ali KASAP tarafından, mimarlık, tasarım ve inşaat taahhüt faaliyetlerinde bulunmak üzere, limited şirket yapısında İzmir'de kurulmuştur. Tasarım faaliyetini, ilk eskizlerden başlayarak son ürünün hayata geçişine kadar bütün bir süreç olarak ele almaya çalışan D.A. Mimarlık, mimari tasarım çalışmalarını;

- Mimari Projelendirme,

- İç Mekan Tasarımı,

- Mobilya Tasarımı,

- Mimari Uygulama, alanlarında devam ettirmektedir.