TURUVA GRANİT MERMER DOĞALTAŞ MADENCİLİK DIŞ TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ

Amerika’da doğal taş endüstrisinin prestijli Türk markası Troy Granite tarafından Türkiye'de Truva Granit olarak ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

Başta Güney Amerika ve Kuzey Avrupa ülkelerinden olmak üzere getirttiği alışılagelmişin dışındaki benzersiz granitler, birçok projede dekoratif, mimari ve yapı-inşaat malzemesi olarak rağbet görmektedir. Modern üretim atölyesi, zengin çeşit granit deposu ve nezih showroomu ile sektörde fark yaratan Truva Granit; nitelikli işçilik anlayışı, üstün kalite ve uygun fiyat politikası ile mutfak tezgahları öncelikli olmak üzere her tür doğaltaş uygulamalarında aranan bir marka haline gelmiştir. Truva Granit; her zevke uygun renk ve dokudaki granit seçenekleriyle kişisel taleplerden; turistik tesislere, iş merkezleri, alış-veriş merkezleri, okullar ve hastaneler gibi kurumlara kadar birçok alanda büyük projelerde profesyonel ekibiyle ve yüksek teknoloji ürünü CNC makinalarıyla uygulayıcı olarak hizmet vermektedir. Mutfak ve banyo tezgahları, zemin döşemeleri, duvar ve dış cephe kaplamaları, asansör, banko, şömineler, yüzme havuzları, ocakbaşı uygulamaları ….. ve daha bir çok alanda kalite ile estetiğin yeni markası olan Truva Granit, siz değerli müşterilerine doğanın mucizevi tasarımlarını özenle işleyerek zevkinize uygun alternatifler üretmektedir.