현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
TURUVA GRANİT MERMER DOĞALTAŞ MADENCİLİK DIŞ TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ
Mutfak Planlayıcıları Sakarya
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç
    • TURUVA GRANİT MERMER DOĞALTAŞ MADENCİLİK DIŞ TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ
    TURUVA GRANİT MERMER DOĞALTAŞ MADENCİLİK DIŞ TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ
    TURUVA GRANİT MERMER DOĞALTAŞ MADENCİLİK DIŞ TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ
    +1
    Tamamlamak için tıklayın

    Amerika’da doğal taş endüstrisinin prestijli Türk markası Troy Granite tarafından Türkiye'de Truva Granit olarak ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

    Başta Güney Amerika ve Kuzey Avrupa ülkelerinden olmak üzere getirttiği alışılagelmişin dışındaki benzersiz granitler, birçok projede dekoratif, mimari ve yapı-inşaat malzemesi olarak rağbet görmektedir. Modern üretim atölyesi, zengin çeşit granit deposu ve nezih showroomu ile sektörde fark yaratan Truva Granit; nitelikli işçilik anlayışı, üstün kalite ve uygun fiyat politikası ile mutfak tezgahları öncelikli olmak üzere her tür doğaltaş uygulamalarında aranan bir marka haline gelmiştir. Truva Granit; her zevke uygun renk ve dokudaki granit seçenekleriyle kişisel taleplerden; turistik tesislere, iş merkezleri, alış-veriş merkezleri, okullar ve hastaneler gibi kurumlara kadar birçok alanda büyük projelerde profesyonel ekibiyle ve yüksek teknoloji ürünü CNC makinalarıyla uygulayıcı olarak hizmet vermektedir. Mutfak ve banyo tezgahları, zemin döşemeleri, duvar ve dış cephe kaplamaları, asansör, banko, şömineler, yüzme havuzları, ocakbaşı uygulamaları ….. ve daha bir çok alanda kalite ile estetiğin yeni markası olan Truva Granit, siz değerli müşterilerine doğanın mucizevi tasarımlarını özenle işleyerek zevkinize uygun alternatifler üretmektedir.

    Hizmetler
    Mutfak Tezgahı – Banyo Tezgahı- Yer Döşeme Uygulamalar- Basamak Uygulamaları- Şömine Uygulamaları- Özel Tasarımlar
    Hizmet alanları
    • Yapı ve İnşaat ve Mutfak Tezgahı
    • Sakarya
    Adres
    ERENLER MAH 123 SOK NO:21 ERENLER SAKARYA
    54200 Sakarya
    Türkiye
    +90-2643780065 www.truvagranit.com

    Değerlendirmeler

    Ark Sprey (NANOKAP YÜZEY KAPLAMA)
    Muhteşem bir Tesis , 250 den fazla renk ve desen.Tamamı kapalı alanda , bölgenin en büyük Showroom ve deposu. Yüksek teknoloji makina parkı , işinde uzman ve güler yüzlü personel .Mutfak tezgahı almadan önce Truva GRANİT’e mutlaka uğrayın. Karlı çıkacaksınız ,mutfağın keyfini Truva Mutfak Tezgahları ile yaşayın ..
    11 ay önce
    Fatma Teyze
    Çok beğendim taşlar çok kaliteli müşteriyle gayet yakın ilgileniyorlar nazikler ve fiyat konusunda yardımcı oluyırlar tavsiye ederim
    4 yıldan fazla önce
    Yasin Elmacı
    Çok güzel, profesyönel ve hesaplı.
    neredeyse 2 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element