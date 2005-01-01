Türkiye iç piyasalarında yıllardır süregelmiş mobilya imalat açığı konusunda oyunun bir taşı olmayı kabul ederek çalışmaya başlayan ekibimiz, müşterilerimizin tüm ihtiyaçları doğrultusunda montaj sonrasında dahi teknik ekip desteği sağlayarak ön plana sizlerin zevkini ve konforunu koyuyor.
2005 yılından bu yana; geniş makine parkurumuz ve yüksek üretim kapasitesimiz ile mekanlarınızı özgün çözümlerle aydınlatan Capla Design, İstanbul Haramidere Sanayi Sitesi içinde 3000 metrekareye yayılan bir üretim alanında farklı segmentlerdeki müşterilerimize çözüm ortağı olmaktayız.
- Hizmetler
- Konsept Tasarımı
- Residence/Toplu Konut Projeleri
- Turizm İşletmeleri
- Özel Villalar
- Uygulama Yönetimi
- 3D Modelleme
- MİMARİ PROJELER
- Hizmet alanları
- iç mekan tasarımı
- Mobilya Tasarımı ve İmalatı
- dekorasyon
- Anahtar Teslim Proje İnşası
- istanbul
- Adres
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Yakuplu Mah., Haramidere San. Sit., Pırlanta Sokak- L Blok, No: 66/321-328 Beylikdüzü
34524 İstanbul
Türkiye
+90-2124228787 www.capladesign.com