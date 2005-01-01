Türkiye iç piyasalarında yıllardır süregelmiş mobilya imalat açığı konusunda oyunun bir taşı olmayı kabul ederek çalışmaya başlayan ekibimiz, müşterilerimizin tüm ihtiyaçları doğrultusunda montaj sonrasında dahi teknik ekip desteği sağlayarak ön plana sizlerin zevkini ve konforunu koyuyor.

2005 yılından bu yana; geniş makine parkurumuz ve yüksek üretim kapasitesimiz ile mekanlarınızı özgün çözümlerle aydınlatan Capla Design, İstanbul Haramidere Sanayi Sitesi içinde 3000 metrekareye yayılan bir üretim alanında farklı segmentlerdeki müşterilerimize çözüm ortağı olmaktayız.