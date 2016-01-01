Atölye AS Mimarlık ve Danışmanlık

2016’da İzmir’de kurulan Atölye AS sürdürülebilir, yenilikçi, estetik ve çevre dostu tasarım anlayışı ile Türkiye ve çevre ülkelerde projeler geliştirmek üzere yola çıkmıştır. Firma olarak mimarlık alanında olduğu kadar iç mimarlık, kentsel tasarım, danışmanlık, proje ve şantiye takibi konularında da hizmet vermekteyiz.
- Hizmetler
- Mimari
- İç mimari
- Mimari Tasarım
- Kentsel Tasarım
- Danışmanlık
- Uygulama Proje ve Şantiye Takibi
- Hizmet alanları
- İzmir
- Ege Bölgesi
- Türkiye
- Umman
- Kazakistan
- Adres
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Adalet Mh. 2132/2 Sk. No:3 Trend Office No:56 Bayraklı
35100 İzmir
Türkiye
+90-2325024144 www.atolyeas.com