Atölye AS Mimarlık ve Danışmanlık

2016’da İzmir’de kurulan Atölye AS sürdürülebilir, yenilikçi, estetik ve çevre dostu tasarım anlayışı ile Türkiye ve çevre ülkelerde projeler geliştirmek üzere yola çıkmıştır. Firma olarak mimarlık alanında olduğu kadar iç mimarlık, kentsel tasarım, danışmanlık, proje ve şantiye takibi konularında da hizmet vermekteyiz.