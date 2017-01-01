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Evgör Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (9)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • İmparator Yemek Odası, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Yemek OdasıMasalar
    İmparator Yemek Odası, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Yemek OdasıBar & Büfeler
    İmparator Yemek Odası, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Yemek OdasıMasalar
    +3
    İmparator Yemek Odası
    İmparator Yatak Odası, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    İmparator Yatak Odası, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    İmparator Yatak Odası, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    +1
    İmparator Yatak Odası
    Hirosa Lüks Koltuk Takımı, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Hirosa Lüks Koltuk Takımı, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Hirosa Lüks Koltuk Takımı, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    +5
    Hirosa Lüks Koltuk Takımı
    İstanbul Lüks Koltuk Takımı, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    İstanbul Lüks Koltuk Takımı, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    İstanbul Lüks Koltuk Takımı, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
    +7
    İstanbul Lüks Koltuk Takımı
    İstanbul Lüks Yemek Odası, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Yemek OdasıMasalar
    İstanbul Lüks Yemek Odası, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Yemek OdasıSandalye & Banklar
    İstanbul Lüks Yemek Odası, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Yemek OdasıBar & Büfeler
    +1
    İstanbul Lüks Yemek Odası
    İstanbul Lüks Yatak Odası, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    İstanbul Lüks Yatak Odası, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    İstanbul Lüks Yatak Odası, Evgör Mobilya Evgör Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    +1
    İstanbul Lüks Yatak Odası

    Ürünleriyle, bugüne kadar yaklaşık 50 bin ailenin evine giren EVGÖR Mobilya, birlikte çalıştığı tedarikçilerine, özgün, modern, kaliteli ve trend tasarımlar ürettirerek, Türkiye’nin her yerinde servis, montaj ve satış sonrası hizmet güvencesiyle, müşterileri ile buluşturmaktadır. İstanbul’un her iki yakasında Beyoğlu, Çamlıca, Dudullu ve Tuzla mağazaları ile hizmet veren EVGÖR, Türkiye’nin ilk ve en büyük internet mobilya mağazası Evgor.com.tr üzerinden de dünyanın her noktasına ürün satışı gerçekleştirmektedir.

    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Necip Fazıl Bulvarı No:64/B Dudullu Ümraniye
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164654444 www.evgor.com.tr

    Değerlendirmeler

    Elitez Elitez
    Cok kaliteli urunleri makul fiyatlara bulabileceginiz firma
    yaklaşık 2 ay önce
    Kübra Şadoğlu
    Tek kelime ile mükemmel..... Ürün kalitesi, Modeli bir harika, Satışın başlangıcından teslimatına kadar tüm süreci ilk günkü ilgisi ile devam ettiren mağaza müdürü Ahmet beye, Arı gibi tertemiz ve süratle kurulumu yapan teslimat ekibindeki arkadaşlara çok teşekkür ederim...
    4 ay önce
    Doruk Tasdemir
    Öncelikle evgör mobilya modoko şubesindeki satış danışmanımız Ramazan Dumansızoğlu’ na ilgisi ve alakası için çok teşekkür ederiz. Ankaradaki evimizde teslimat konusunda hiç bir problem ve eksiklik yaşamadık. Her şey beklediğimizden daha iyi geldi. Fiyat ve kalite konusunda çoğu markadan daha kaliteli bir firma. Ürünleri internetten beğenerek ramazan bey in tavsiyeleri üzerine aldık hepsi beklentimizden de iyi çıktı. Gönül rahatlığı ile alışveriş yapılabilir. Herkese tavsiye ederim.
    yaklaşık 3 yıl önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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