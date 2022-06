Ürünleriyle, bugüne kadar yaklaşık 50 bin ailenin evine giren EVGÖR Mobilya, birlikte çalıştığı tedarikçilerine, özgün, modern, kaliteli ve trend tasarımlar ürettirerek, Türkiye’nin her yerinde servis, montaj ve satış sonrası hizmet güvencesiyle, müşterileri ile buluşturmaktadır. İstanbul’un her iki yakasında Beyoğlu, Çamlıca, Dudullu ve Tuzla mağazaları ile hizmet veren EVGÖR, Türkiye’nin ilk ve en büyük internet mobilya mağazası Evgor.com.tr üzerinden de dünyanın her noktasına ürün satışı gerçekleştirmektedir.