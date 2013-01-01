Akyurek Elmas Mimarlık

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Fabrikalar veya daha küçük çapta imalat yapan işletmeler, üretim binalarının yanı sıra ofis çalışanlarının konforlu ve pratik bir şekilde işleri yürütebilecekleri yönetim bölümlerine de sahip olmak zorundadır.
Önceleri basit tekstil üretim atolyeleri ile kısıtlı olan endüstriyel bina mimarisi, 19. yüzyılda doruğuna çıkan Sanayi Devrimi ile birlikte çağın gereklerine ayak uydurarak çok hızlı bir değişimin parçası oldu.