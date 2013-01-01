Akyurek Elmas Mimarlık

Ticari tasarımlar: Fabrika yönetim ofisleri

Fabrikalar veya daha küçük çapta imalat yapan işletmeler, üretim binalarının yanı sıra ofis çalışanlarının konforlu ve pratik bir şekilde işleri yürütebilecekleri yönetim bölümlerine de sahip olmak zorundadır.

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