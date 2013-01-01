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Akyurek Elmas Mimarlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • OBO BETTERMAN OFİS VE FABRİKA BİNASI, Akyurek Elmas Mimarlık Akyurek Elmas Mimarlık Ticari alanlar
    OBO BETTERMAN OFİS VE FABRİKA BİNASI, Akyurek Elmas Mimarlık Akyurek Elmas Mimarlık Ticari alanlar
    OBO BETTERMAN OFİS VE FABRİKA BİNASI, Akyurek Elmas Mimarlık Akyurek Elmas Mimarlık Ticari alanlar
    +4
    OBO BETTERMAN OFİS VE FABRİKA BİNASI
    HALKALI MEYDAN PROJESİ, Akyurek Elmas Mimarlık Akyurek Elmas Mimarlık
    HALKALI MEYDAN PROJESİ, Akyurek Elmas Mimarlık Akyurek Elmas Mimarlık
    HALKALI MEYDAN PROJESİ, Akyurek Elmas Mimarlık Akyurek Elmas Mimarlık
    +1
    HALKALI MEYDAN PROJESİ
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    İstanbul
    Türkiye
    www.akyurekelmas.com
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