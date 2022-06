Bam Mimarlık, Mimarlık ve İç mimarlık hizmetlerini güçlü koordinasyon kabiliyeti ve özgün tasarım çizgisiyle hayata geçiren genç ve dinamik bir firmadır.

Bam Mimarlık proje üretimini salt ihtiyaçların ötesinde kavramsal ve fonksiyonel olarak zenginleştirerek özgün bir ürün çıkmasını hedefler.

BAM Architects is young and dynamic company, realizing architecture and interior design services through its coordination ability and its strong and unique design style.

Beyond basic needs of today in architecture, BAM aims to yield an unique product by enriching the project output both in conceptual and functional areas.