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Bam Mimarlık
Mimarlar Eskişehir
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    • Bam Mimarlık, Mimarlık ve İç mimarlık hizmetlerini güçlü koordinasyon kabiliyeti ve özgün tasarım çizgisiyle hayata geçiren genç ve dinamik bir firmadır.

    Bam Mimarlık proje üretimini salt ihtiyaçların ötesinde kavramsal ve fonksiyonel olarak  zenginleştirerek özgün bir ürün çıkmasını hedefler. 

    BAM Architects is young and dynamic company, realizing architecture and interior design services through its coordination ability and its strong and unique design style.

    Beyond basic needs of today in architecture, BAM aims to yield an unique product by enriching the project output both in conceptual and functional areas.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • iç mimarlık
    • görselleştirme
    • animasyon
    • uygulama
    • inşaat
    Hizmet alanları
    Eskişehir
    Adres
    Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 106 / A
    Eskişehir
    Türkiye
    +90-2222205599 www.bam-mimarlik.com
    Yasal mülkiyet

    Bam Mimarlık, Mimarlık ve İç mimarlık hizmetlerini güçlü koordinasyon kabiliyeti ve özgün tasarım çizgisiyle hayata geçiren genç ve dinamik bir firmadır.

    Bam Mimarlık proje üretimini salt ihtiyaçların ötesinde kavramsal ve fonksiyonel olarak  zenginleştirerek özgün bir ürün çıkmasını hedefler.  

    BAM Architects is young and dynamic company, realizing architecture and interior design services through its coordination ability and its strong and unique design style. 

    Beyond basic needs of today in architecture, BAM aims to yield an unique product by enriching the project output both in conceptual and functional areas.

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