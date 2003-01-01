Studio Evren Başbuğ

2012 yılında İzmir'de kurulan Stüdyo Evren Başbuğ Mimarlık Ltd. Şti., başta yapı ve kent ölçeği olmak üzere tasarıma ihtiyaç duyulan tüm alanlarda ve ölçeklerde üretim yapıyor. Genç ve dinamik tasarım ekibi, her seferinde geçmişte edinilmiş tecrübeler ve deneysel olan arasında kritik bir denge kuruyor ve bu sayede tasarım anlayışı hep taze tutuluyor.

Ofisin önemli tasarımları arasında Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi ve Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası yer alıyor. Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası, 2018 yılında 'Yapı / Kamusal Alan' kategorisinde Ulusal Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü.

Ofisin kurucusu ve yaratıcı yönetmeni Y. Mimar Evren Başbuğ, 4’ü birincilik, 6’sı WAF (Dünya Mimarlık Festivali) kategori finalistliği olmak üzere ulusal ve uluslararası mimari yarışmalarda kazanılmış 44 ödüle sahip. Evren Başbuğ, profesyonel kariyerinin yanında çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı stüdyo yürütücülüğü ve İzmir Ticaret Odası Mimarlık Meslek Komitesi üyeliğini de sürdürüyor.