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Studio Evren Başbuğ
Mimarlar Izmir
Genel Bakış 1Projeler (1) 1Yeni Fikirler (1)
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    • Tarih Öncesi Yaşam Müzesi, Studio Evren Başbuğ Studio Evren Başbuğ Ticari alanlar
    Tarih Öncesi Yaşam Müzesi, Studio Evren Başbuğ Studio Evren Başbuğ Ticari alanlar
    Tarih Öncesi Yaşam Müzesi, Studio Evren Başbuğ Studio Evren Başbuğ Ticari alanlar
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    Tarih Öncesi Yaşam Müzesi

    2012 yılında İzmir'de kurulan Stüdyo Evren Başbuğ Mimarlık Ltd. Şti., başta yapı ve kent ölçeği olmak üzere tasarıma ihtiyaç duyulan tüm alanlarda ve ölçeklerde üretim yapıyor. Genç ve dinamik tasarım ekibi, her seferinde geçmişte edinilmiş tecrübeler ve deneysel olan arasında kritik bir denge kuruyor ve bu sayede tasarım anlayışı hep taze tutuluyor.

    Ofisin önemli tasarımları arasında Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi ve Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası yer alıyor. Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası, 2018 yılında 'Yapı / Kamusal Alan' kategorisinde Ulusal Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü.

    Ofisin kurucusu ve yaratıcı yönetmeni Y. Mimar Evren Başbuğ, 4’ü birincilik, 6’sı WAF (Dünya Mimarlık Festivali) kategori finalistliği olmak üzere ulusal ve uluslararası mimari yarışmalarda kazanılmış 44 ödüle sahip. Evren Başbuğ, profesyonel kariyerinin yanında çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı stüdyo yürütücülüğü ve İzmir Ticaret Odası Mimarlık Meslek Komitesi üyeliğini de sürdürüyor. 

    Hizmetler
    • Mimari Tasarım
    • Kentsel Tasarım
    • Kentsel Planlama
    • iç mekan tasarımı
    • Mobilya Tasarımı
    • Görsel İletişim Tasarımı
    • Kurumsal Kimlik Tasarımı
    • Mühendislik
    • inşaat
    • danışmanlık
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    • İzmir
    • Ankara
    • istanbul
    • Bursa
    • Edirne
    • Manisa
    • Çanakkale
    • muğla
    • Eskişehir
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Şirket ödülleri
    Finalist (2013) WAF (Dünya Mimarlık Festivali, Singapur) 2013 Ödülleri, Geleceğin Eğitim Yapıları Kategorisi (MEB Muğla – Milas Yerleşkesi projesiyle) /// Yarı Finalist (2012) Architecture for Humanity / [Un]Restricted Access Uluslararası Yarışma (Reciprocal Gaze / Alaybey Tersanesi Dönüşümü projesiyle) /// Finalist (2012) WAF (Dünya Mimarlık Festivali, Singapur) 2012 Ödülleri, Geleceğin Kültür Yapıları Kategorisi (Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi projesi) /// Finalist (2007) MIPIM Cannes 2007 Architectural Review Ödülleri, Büyük Kentsel Projeler Kategorisi (Plot-Scape projesiyle) /// Finalist (2006) Cityscape Dubai 2006 Architectural Review Ödülleri, Toplumsal Projeler Kategorisi (Plot-Scape projesiyle) /// Mansiyon (2014) Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Odak Alanları Fikir Projesi Yarışması /// 3. Ödül (2013) MEB Eğitim Kampüsleri Ulusal Mimari Proje Yarışması, Muğla Milas Yerleşkesi /// Mansiyon (2013) LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi Ulusal Fikir Proje Yarışması /// Mansiyon (2013) MEB Eğitim Kampüsleri Ulusal Mimari Proje Yarışması, Erzurum /// Finalist (2012) Mimarlar Odası, 13. Ulusal Mimarlık Ödülleri / Projeler Kategorisi (Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi projesi) /// Finalist (2012) Genç Mimarlar Programı (YAP) İstanbul Modern (seapeaker projesiyle) /// Mansiyon (2011) Şişli Lisesi Ulusal Mimari Proje Yarışması /// 3. Ödül (2011) Şişli Halide Edip Adıvar Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması /// 3. Ödül (2010) Selimiye Camii Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması /// 1. Ödül (2010) Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması /// 1. Ödül (2010) Çankaya Belediyesi Başkanlık Hizmet Binası, Sanat Merkezi ve Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması /// 1. Ödül (2006) Manisa Belediyesi Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan Düzenlemesi Ulusal Mimari Proje Yarışması /// 1. Ödül (2006) Bursa Kızyakup Kent Parkı Ulusal Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması /// 2. Ödül (2004) Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması
    Adres
    Cemal Gürsel Cad. 296 / 7
    35580 Izmir
    Türkiye
    +90-2323691030 www.studioevrenbasbug.com
    Yasal mülkiyet

    Evren Başbuğ, 1981 yılında Ankara'da doğdu. 2003 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu; 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı. 

    Ulusal ölçekte önemli mimarlık firmalarında çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Profesyonel kariyeri boyunca ulusal mimari proje yarışmalarında kazandığı 4 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük ve 9 mansiyonla birlikte ulusal / Uluslararası platformlarda ve programlarda kazanılmış 44 mesleki ödüle sahiptir. Evren Başbuğ, 2018 yılında Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası ile 'Yapı / Kamusal Alan' dalında Ulusal Mimarlık Ödülü'nü kazandı.

    Değerlendirmeler

    Sara Kerimi
    2 yıldan fazla önce
    Ibrahim Ethem
    2 yıldan fazla önce
    Ozcan Kaygisiz
    3 yıldan fazla önce
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