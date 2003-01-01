Studio Evren Başbuğ

2012 yılında İzmir'de kurulan Stüdyo Evren Başbuğ Mimarlık Ltd. Şti., başta yapı ve kent ölçeği olmak üzere tasarıma ihtiyaç duyulan tüm alanlarda ve ölçeklerde üretim yapıyor. Genç ve dinamik tasarım ekibi, her seferinde geçmişte edinilmiş tecrübeler ve deneysel olan arasında kritik bir denge kuruyor ve bu sayede tasarım anlayışı hep taze tutuluyor.
Ofisin önemli tasarımları arasında Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi ve Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası yer alıyor. Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası, 2018 yılında 'Yapı / Kamusal Alan' kategorisinde Ulusal Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü.
Ofisin kurucusu ve yaratıcı yönetmeni Y. Mimar Evren Başbuğ, 4’ü birincilik, 6’sı WAF (Dünya Mimarlık Festivali) kategori finalistliği olmak üzere ulusal ve uluslararası mimari yarışmalarda kazanılmış 44 ödüle sahip. Evren Başbuğ, profesyonel kariyerinin yanında çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı stüdyo yürütücülüğü ve İzmir Ticaret Odası Mimarlık Meslek Komitesi üyeliğini de sürdürüyor.
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- Şirket ödülleri
- Finalist (2013) WAF (Dünya Mimarlık Festivali, Singapur) 2013 Ödülleri, Geleceğin Eğitim Yapıları Kategorisi (
MEB Muğla – Milas Yerleşkesiprojesiyle) /// Yarı Finalist (2012) Architecture for Humanity /
[Un]Restricted AccessUluslararası Yarışma (
Reciprocal Gaze / Alaybey Tersanesi Dönüşümüprojesiyle) /// Finalist (2012) WAF (Dünya Mimarlık Festivali, Singapur) 2012 Ödülleri, Geleceğin Kültür Yapıları Kategorisi (
Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkeziprojesi) /// Finalist (2007) MIPIM Cannes 2007 Architectural Review Ödülleri, Büyük Kentsel Projeler Kategorisi (
Plot-Scapeprojesiyle) /// Finalist (2006) Cityscape Dubai 2006 Architectural Review Ödülleri, Toplumsal Projeler Kategorisi (
Plot-Scapeprojesiyle) /// Mansiyon (2014) Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Odak Alanları Fikir Projesi Yarışması /// 3. Ödül (2013) MEB Eğitim Kampüsleri Ulusal Mimari Proje Yarışması, Muğla Milas Yerleşkesi /// Mansiyon (2013) LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi Ulusal Fikir Proje Yarışması /// Mansiyon (2013) MEB Eğitim Kampüsleri Ulusal Mimari Proje Yarışması, Erzurum /// Finalist (2012) Mimarlar Odası, 13. Ulusal Mimarlık Ödülleri / Projeler Kategorisi (
Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkeziprojesi) /// Finalist (2012) Genç Mimarlar Programı (YAP) İstanbul Modern (
seapeakerprojesiyle) /// Mansiyon (2011) Şişli Lisesi Ulusal Mimari Proje Yarışması /// 3. Ödül (2011) Şişli Halide Edip Adıvar Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması /// 3. Ödül (2010) Selimiye Camii Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması /// 1. Ödül (2010) Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması /// 1. Ödül (2010) Çankaya Belediyesi Başkanlık Hizmet Binası, Sanat Merkezi ve Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması /// 1. Ödül (2006) Manisa Belediyesi Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan Düzenlemesi Ulusal Mimari Proje Yarışması /// 1. Ödül (2006) Bursa Kızyakup Kent Parkı Ulusal Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması /// 2. Ödül (2004) Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması
- Adres
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Cemal Gürsel Cad. 296 / 7
35580 Izmir
Türkiye
+90-2323691030 www.studioevrenbasbug.com
Evren Başbuğ, 1981 yılında Ankara'da doğdu. 2003 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu; 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı.
Ulusal ölçekte önemli mimarlık firmalarında çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Profesyonel kariyeri boyunca ulusal mimari proje yarışmalarında kazandığı 4 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük ve 9 mansiyonla birlikte ulusal / Uluslararası platformlarda ve programlarda kazanılmış 44 mesleki ödüle sahiptir. Evren Başbuğ, 2018 yılında Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası ile 'Yapı / Kamusal Alan' dalında Ulusal Mimarlık Ödülü'nü kazandı.