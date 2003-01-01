현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Atölye B
Mimarlar Ankara
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç

    • Atölye B, 2003 yılında Emine Üstün ve Ali Beşen'in birlikte katıldıkları sınırlı bir yarışma olan Suriye Caber Kalesi yarışmasından alınan birinciliği takiben ilk adımlarını atmış, 2004 yılında limited şirket olarak yapılanmıştır. Tasarımın "kollektif" bir uğraş olduğuna inanarak ismimizde de vurguladığımız gibi tüm katılımcı arkadaşlarımızla "atölye" mantığında çalışmayı, mimarlığı olduğu kadar kendi kimliğimizi de sorgulamayı ve doğru cevapları aramayı amaçlamıştır. Mimarlık ve iç mimarlık alanlarında tasarım, mesleki kontrollük ve müşavirlik hizmetleri vermektedir. Kuruluşundan beri merkez Ankara olmak üzere yurt içinde birçok ilde Kazakistan'da, Suriye'de, Mısır'da, Tunus'da, Gana'da ve Libya'da proje ve müşavirlik hizmetleri vermiştir.

    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Ankara
    Türkiye
    www.atolyeb.com
      Add SEO element