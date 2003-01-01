Atölye B, 2003 yılında Emine Üstün ve Ali Beşen'in birlikte katıldıkları sınırlı bir yarışma olan Suriye Caber Kalesi yarışmasından alınan birinciliği takiben ilk adımlarını atmış, 2004 yılında limited şirket olarak yapılanmıştır. Tasarımın "kollektif" bir uğraş olduğuna inanarak ismimizde de vurguladığımız gibi tüm katılımcı arkadaşlarımızla "atölye" mantığında çalışmayı, mimarlığı olduğu kadar kendi kimliğimizi de sorgulamayı ve doğru cevapları aramayı amaçlamıştır. Mimarlık ve iç mimarlık alanlarında tasarım, mesleki kontrollük ve müşavirlik hizmetleri vermektedir. Kuruluşundan beri merkez Ankara olmak üzere yurt içinde birçok ilde Kazakistan'da, Suriye'de, Mısır'da, Tunus'da, Gana'da ve Libya'da proje ve müşavirlik hizmetleri vermiştir.