baghdadperde

15 yıldır Bağdat Caddesinde perde,duvar kağıdı ve döşemelik kumaş konusunda hizmet vermekteyiz. Tül ,perde,jaluzi,ahşap jaluzi,stor perde,zebra perde,silhouette perde, plise-duette perde,dikey perde, çatı sistemleri gibi perde konusunda aklınıza gelebilecek her tür ürün yerli ve ithal olmak üzere mağzamızda sizlerin beğenisine sunulmaktadır. Ölçü,dikim ,montaj olmak üzere a-z ye hizmet vermekteyiz.