15 yıldır Bağdat Caddesinde perde,duvar kağıdı ve döşemelik kumaş konusunda hizmet vermekteyiz. Tül ,perde,jaluzi,ahşap jaluzi,stor perde,zebra perde,silhouette perde, plise-duette perde,dikey perde, çatı sistemleri gibi perde konusunda aklınıza gelebilecek her tür ürün yerli ve ithal olmak üzere mağzamızda sizlerin beğenisine sunulmaktadır. Ölçü,dikim ,montaj olmak üzere a-z ye hizmet vermekteyiz.
- Hizmetler
- perde
- Duvar Kağıdı
- Döşemelik kumaş
- yatak örtsü
- yastık
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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bağdat cad.no145/a Feneryolu
34724 Istanbul
Türkiye
+90-2164113785 www.baghdadperde.com