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baghdadperde
Perde, Panjur & Jaluziler Istanbul
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Değerlendirmeler (5)
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    • 15 yıldır Bağdat Caddesinde perde,duvar kağıdı ve döşemelik kumaş konusunda hizmet vermekteyiz. Tül ,perde,jaluzi,ahşap jaluzi,stor perde,zebra perde,silhouette perde, plise-duette perde,dikey perde, çatı sistemleri gibi perde konusunda aklınıza gelebilecek her tür ürün yerli ve ithal olmak üzere mağzamızda sizlerin beğenisine sunulmaktadır. Ölçü,dikim ,montaj olmak üzere a-z ye hizmet vermekteyiz.

    Hizmetler
    • perde
    • Duvar Kağıdı
    • Döşemelik kumaş
    • yatak örtsü
    • yastık
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    bağdat cad.no145/a Feneryolu
    34724 Istanbul
    Türkiye
    +90-2164113785 www.baghdadperde.com

    Değerlendirmeler

    Meltem Onar
    Çok renk çok desen
    2 yıldan fazla önce
    Selin Gümrükcü
    Uygun fiyata kaliteli ürünlere sahip olabilirsiniz. Guler yüzlü ve işinin üstadı çalışanları çok ilgililer
    yaklaşık 6 yıl önce
    Fatih Bas
    Randevu zamanları değil gün dakika bile şaşmaz.. işinin uzmanı insanlarla çalışmak çok keyifli.. kumaş ve işçilik son derece kaliteli..
    2 yıldan fazla önce
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