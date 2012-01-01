1987 yılında Yaşar Demir tarafından kurulan Özcan Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti; iç mekan aydınlatması sektöründe hizmet vermektedir. 100'ü aşkın çalışanı, 8.000 metrekare üretim tesisi, 4 mağazası, zengin ürün yelpazesi, güçlü teknik servisi ve satış sonrası hizmet anlayışıyla Özcan Aydınlatma hem tüketicilere en iyi hizmeti vermek için çalışmakta, hem de dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Merkezi İstanbul'da bulunan şirketimiz, Türkiye'nin dört bir yanındaki yetkili satış temsilcileri ve bayi ağıyla, iç mekan aydınlatması alanında ülkemize hem ulusal hem de uluslararası düzlemde artı değer kazandırmaktadır.

Şirketimiz İSİAD'ın düzenlediği 7 tepeden 7 kıtaya başarı ödülleri töreninde,2012 yılının ihracatçısı ödülüne layık görülmüştür.