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Avanos Toprak Ürünleri
Mobilya & Aksesuarlar Avanos/Nevşehir
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    • Seramik, keramik, topraktan mamül mutfak, bahçe, ev dekorasyon ürünleri

    Hizmetler
    İmalat ve satış
    Hizmet alanları
    Avanos/NEVŞEHİR
    Adres
    PK 15 AVANOS
    50500 Avanos/Nevşehir
    Türkiye
    +53-23255004 www.avanostoprak.com
    Yasal mülkiyet

    Firmamız; Kızılırmak havzasında bulunan ilçemiz Avanos'ta faaliyetlerini sürdürmektedir. Günden güne genişleyen ürün portföyünde bugün 180'den fazla ürün çeşidi seri üretim olarak imal edilmekte olup yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderilmektedir.

    Ayrıca, ürün çeşitliliği müşterilerimizin taleplerine göre değişmektedir. Müşterilerimizin isteklerini ölçüleri ile bize bildirmeleri ve iletişime geçmeleri halinde özel üretimler de yapabiliriz.

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