Avanos Toprak Ürünleri

Yasal mülkiyet

Firmamız; Kızılırmak havzasında bulunan ilçemiz Avanos'ta faaliyetlerini sürdürmektedir. Günden güne genişleyen ürün portföyünde bugün 180'den fazla ürün çeşidi seri üretim olarak imal edilmekte olup yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderilmektedir.

Ayrıca, ürün çeşitliliği müşterilerimizin taleplerine göre değişmektedir. Müşterilerimizin isteklerini ölçüleri ile bize bildirmeleri ve iletişime geçmeleri halinde özel üretimler de yapabiliriz.