Avanos Toprak Ürünleri

Seramik, keramik, topraktan mamül mutfak, bahçe, ev dekorasyon ürünleri
- Hizmetler
- İmalat ve satış
- Hizmet alanları
- Avanos/NEVŞEHİR
- Adres
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PK 15 AVANOS
50500 Avanos/Nevşehir
Türkiye
+53-23255004 www.avanostoprak.com
Yasal mülkiyet
Firmamız; Kızılırmak havzasında bulunan ilçemiz Avanos'ta faaliyetlerini sürdürmektedir. Günden güne genişleyen ürün portföyünde bugün 180'den fazla ürün çeşidi seri üretim olarak imal edilmekte olup yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderilmektedir.
Ayrıca, ürün çeşitliliği müşterilerimizin taleplerine göre değişmektedir. Müşterilerimizin isteklerini ölçüleri ile bize bildirmeleri ve iletişime geçmeleri halinde özel üretimler de yapabiliriz.