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Hakan Kıran Mimarlık
Mimarlar Istanbul
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    • 1992 yılında kurulan Hakan Kıran Mimarlık ve Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bünyesinde, mimarlar, mühendisler, iç mimarlar başta olmak üzere birçok profesyonel ve uzman çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketimiz yaratıcılığın önemine inanmaktadır. Bu nedenle yaratıcılığın her etap ve formunda hizmet vermekteyiz. İdealimiz; tradisyonel ve tarihi yapılarla ilgili gözlem ve deneyimimizden yola çıkarak, fütürist, fonksiyonel ve özgün binalar tasarlamaktır.

    Geleneksel kültür ve birikimimizden aldığımız referansla, eser niteliği kazanabilecek ve toplumun hem bugün hem de gelecekte eser niteliği özelliğini kabul edebileceği yapılara imza atmaktır.

    Tasarım, yalnızca mekanın değil, aynı zamanda mekândaki en küçük mobilyadan, yapının kentle kurduğu ilişkiye ve uyuma kadar her aşamada hassasiyetle ele aldığımız bir olgudur. Bu süreçte, geleneklerinden referans alan ve yıllarca yaşayacak eserler yaratmak amacıyla, fizibiliteden başlayarak anahtar teslimine kadar her aşamada eksiksiz ve kusursuz bir danışmanlık hizmeti sunmayı esas alırız.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Istanbul
    Türkiye
    www.hakankiran.com
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