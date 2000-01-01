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ES Yapi
Mimarlar Istanbul
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    • ES YAPI Şehircilik Mimarlık Restorasyon San. Tic. Ltd. Şti. Eylül 2000 tarihinden beri mimarlık, inşaat, restorasyon proje ve uygulamaları konularında faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir.

    "Çözüm odaklı" bir firma olan ES YAPI faaliyetlerini; Şahıs ve kurumların ihtaç duyduğu mimari ve restorasyon Projeleri üretmek, projelerin uygulamalarını yapmak ve proje ve uygulamalara yönelik danışmanlık hizmetleri olmak üzere üç ana dalda devam ettirmektedir. E.S. YAPI tarafından üstlenilen işler, yapı veya konseptin araştırma, etüd, ve tasarımıyla başlar, kişiye ve işletmeye özgün bir çizgi ile tüm fonksiyonlar en küçük ayrıntısına kadar araştırılarak gerçekleştirilir. Tasarımlar ileri inşaat teknolojileri kullanılarak profesyonel bir yönetim anlayışı ile inşa edilmektedir. Uygulama işleri ise hem modern teknolojinin yeniliklerinden faydalanılarak ve hem de mimari programa gore geleneksel yapım yöntemleri kullanılarak gerçekleştirmektedir.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Istanbul
    Türkiye
    www.esyapi.com
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