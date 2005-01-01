Hasan Akkuş Interior Architects

Hasan AKKUŞ 1981 yılında Samsun'da doğdu. 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu.

Öğrenim süreci boyunca büyük şantiyelerde ve tasarım ofislerinde ve akademisyenlerle sürdürdüğü 5 yıllık çalışmanın ardından Hasan AKKUŞ İçmimarlık Ofisini kurdu.

Samsun ağırlıklı olmak üzere başka şehirler ile birçok farklı projeye imza attı.

En sevdiği söz ise Mimar Sinan'ın "Herkesin içinde doğru olana eğri bakan bir göz vardır" sözüdür.