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Yonca Sirmen İç Mimarlık
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Moon Beach Club & Hotel, Yonca Sirmen İç Mimarlık Yonca Sirmen İç Mimarlık
    Moon Beach Club & Hotel, Yonca Sirmen İç Mimarlık Yonca Sirmen İç Mimarlık
    Moon Beach Club & Hotel, Yonca Sirmen İç Mimarlık Yonca Sirmen İç Mimarlık
    +8
    Moon Beach Club & Hotel
    Reina Club - Balık, Yonca Sirmen İç Mimarlık Yonca Sirmen İç Mimarlık
    Reina Club - Balık, Yonca Sirmen İç Mimarlık Yonca Sirmen İç Mimarlık
    Reina Club - Balık, Yonca Sirmen İç Mimarlık Yonca Sirmen İç Mimarlık
    +2
    Reina Club - Balık

    YAKLAŞIMIMIZ

    Mekanınızın doğru imajı yansıtması gerekir :  SİZİN İMAJINIZI    Bizler  İç  Mimarlar, tasarımcılar ve danışmanlar olarak, müşterimizin projelerine yaklaşımımız onların tasarımsal zevkine, stratejik  iş planına ve pazarlama stratelisine aşina olmak sureti ile başlamakta, programlama, tasarım ve uygulama süreci ile devam etmektedir. Bu sayede ülke çapında müşterilerimizle, uzun yıllardır süre gelen çalışmalar yapmaktayız.    

    OUR APPROACH

    Your space must reflect the right image :  YOUR IMAGE   As interior architects, designers and consultants, we approach each client’s project by becoming thoroughly familiar with their design taste, strategic business plan and marketing strategy, which continues with the planning, design process and implementation. By doing so, we continiously provide services to our nationwide clients.

    Hizmet alanları
    • istanbul
    • Architecture
    • Interior Design
    • Turkey
    • furniture
    • ev
    • Restaurant
    • cafe
    • Bar
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    Bağdat Cad. No:499-1 B / 14 Gul Apt. Çatalceşme – Bostancı – Kadıköy
    34744 Istanbul
    Türkiye
    +90-2163613133 www.yoncasirmen.com
    Yasal mülkiyet

    1994 yılında Bilkent Üniversitesi - İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Yonca Sirmen, 1996 yılında İTÜ Mimarlık bölümünde master çalışmasını tamamlamışdır. 1995 yılından beri çeşitli firmalarda tecrübe kazandıktan sonra 1998'den itibaren başarı ile serbest iç mimar olarak çalışmış, 2012 yılında Yonca Sirmen İç Mimarlık firmasını kurmuştur.  İş merkezleri, çeşitli lüks konut projeleri, ticari mekan dekorasyonları, otel projeleri gibi ticari mekan tasarım ve uygulamaların ardından 2002 yılından itibaren  restaurant tasarımda uzmanlaşmıştır. 20 senelik tecrübe ile hizmetinizdeyiz.

    Değerlendirmeler

    Ali Murat Yildiz
    2 yıldan fazla önce
    Defne Altiok
    2 yıldan fazla önce
    Karin Minasyan
    Çok yetenekli ve üstün kalite
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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