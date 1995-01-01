YAKLAŞIMIMIZ
Mekanınızın doğru imajı yansıtması gerekir : SİZİN İMAJINIZI Bizler İç Mimarlar, tasarımcılar ve danışmanlar olarak, müşterimizin projelerine yaklaşımımız onların tasarımsal zevkine, stratejik iş planına ve pazarlama stratelisine aşina olmak sureti ile başlamakta, programlama, tasarım ve uygulama süreci ile devam etmektedir. Bu sayede ülke çapında müşterilerimizle, uzun yıllardır süre gelen çalışmalar yapmaktayız.
OUR APPROACH
Your space must reflect the right image : YOUR IMAGE As interior architects, designers and consultants, we approach each client’s project by becoming thoroughly familiar with their design taste, strategic business plan and marketing strategy, which continues with the planning, design process and implementation. By doing so, we continiously provide services to our nationwide clients.
- Hizmet alanları
- istanbul
- Architecture
- Interior Design
- Turkey
- furniture
- ev
- Restaurant
- cafe
- Bar
- Hepsini göster: 9 hizmet alanı
- Adres
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Bağdat Cad. No:499-1 B / 14 Gul Apt. Çatalceşme – Bostancı – Kadıköy
34744 Istanbul
Türkiye
+90-2163613133 www.yoncasirmen.com
1994 yılında Bilkent Üniversitesi - İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Yonca Sirmen, 1996 yılında İTÜ Mimarlık bölümünde master çalışmasını tamamlamışdır. 1995 yılından beri çeşitli firmalarda tecrübe kazandıktan sonra 1998'den itibaren başarı ile serbest iç mimar olarak çalışmış, 2012 yılında Yonca Sirmen İç Mimarlık firmasını kurmuştur. İş merkezleri, çeşitli lüks konut projeleri, ticari mekan dekorasyonları, otel projeleri gibi ticari mekan tasarım ve uygulamaların ardından 2002 yılından itibaren restaurant tasarımda uzmanlaşmıştır. 20 senelik tecrübe ile hizmetinizdeyiz.