Yasal mülkiyet

1994 yılında Bilkent Üniversitesi - İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Yonca Sirmen, 1996 yılında İTÜ Mimarlık bölümünde master çalışmasını tamamlamışdır. 1995 yılından beri çeşitli firmalarda tecrübe kazandıktan sonra 1998'den itibaren başarı ile serbest iç mimar olarak çalışmış, 2012 yılında Yonca Sirmen İç Mimarlık firmasını kurmuştur. İş merkezleri, çeşitli lüks konut projeleri, ticari mekan dekorasyonları, otel projeleri gibi ticari mekan tasarım ve uygulamaların ardından 2002 yılından itibaren restaurant tasarımda uzmanlaşmıştır. 20 senelik tecrübe ile hizmetinizdeyiz.