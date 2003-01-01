Star Cam Mozaik Inş. San. Ltd. Şti. bir Türk firması olarak 2003 yılında yurtiçi ve yurtdışı cam mozaik taleplerini karşılamak üzere kurulmuştur. Estetik ve kaliteyi cam mozaikte birleştiren şirketimiz, ülke genelinde sektörün önde gelen kuruluşları arasındadır. 4500 mtrekarelik kapalı alana ve 6000 metrekarelik açık alana sahip üretim tesisi ile dünyanın bir çok ülkesine 10 yılı aşkın bir süredir cam mozaik ihracatı gerçekleştirmektedir.

Tescilli Goccia Mosaico markası altında gelişmiş teknolojik makine hattı ve ekipmanları ile kalite anlayışımızı güvence altına almaktayız. Araştırma ve Geliştirme departmanımız birçok cam mozaik modelimizi tasarlamış ve geliştirmiştir. Goccia Mosaico hastane, hava alanı, metro istasyonları ve hijyen gerektiren tüm ortamlarda kullanılabildiği gibi banyo, mutfak, koridorlar gibi ıslak zemin malzemesi gerektiren iç mekanlarda, teras balkon ve bahçelerde, özellikle havuz ve yüzme havuzları, spa, hamamlarda şık çözümler üretmektedir. Yüzme havuzlarında ve SPA merkezlerinde istenilen desenler ve tasarımlar da uygulanabilmektedir. Türkiye'de seçkin mimar, içmimar, müteahhit, uygulama, dekorasyon firma ve ustalarının kalitesine güvenerek proje ve dekoratif çalışmalarında birlikte çalışmaktayız. Her türlü resmi, deseni veya fotoğrafı mozaik haline getirerek mimarlarımıza sunmaktayız. Sanatsal önem taşıyan bu tasarımlar Türkiye'de ilgi görmesinin yanısıra yurtdışı talepleri de gün geçtikçe artmaktadır