Motto Mimarlık

Motto, mimari tasarım, kentsel planlama, ürün tasarımı ve grafik tasarım alanlarında hizmet veren, mimar, tasarımcı ve araştırmacılardan oluşan Ankara’da yerleşik bir tasarım stüdyosudur. Kuruluşundan bu yana yerel ve uluslararası bağlamlarda farklı yapı türlerinde bir çok proje tamamlamıştır. Türkiye, Rusya ve başta Türkmenistan olmak üzere Türki cumhuriyetlerde tecrübe sahibi olan Motto, yurtiçi ve yurtdışı projelerde güncel çalışmalarını sürdürmektedir.

Motto, kuramsal çalışmaları farklı program ve ölçeklerde mimari uygulamalarla birleştiren bir stüdyodur. Stüdyonun karakteristik iş akışı; proje bağlamı ve kullanıcı isteklerinin analiz edilmesi, olası mimari müdahalelerin potansiyel sonuçlarının değerlendirilmesi, ve zengin mekansal tecrübeler üretecek gerçekçi, yenilikçi ve ekonomik çözümler üretilmesidir.

Motto, araştırmacı kadrosu sayesinde profesyonel tasarım hizmetlerini akademik araştırmalarla bütünleşik olarak yürütmektedir. Bilgi modellemesi, sürdürülebilirlik, yeşil bina ve evrensel tasarım gibi güncel konularla ilgili yürüttüğü araştırmaları stüdyodaki tasarım süreçlerine de yansıtan Motto, teorik ve pratik üretim süreçlerinin birbirini beslediği bir mimari tasarım anlayışını benimsemektedir. Katıldığı ulusal ve davetli mimari proje yarışmalarında ödülleri bulunmaktadır.