Gönye Proje Tasarım, çözüm ortağı olarak birlikte yol aldığı inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleri ile birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere bir çok iç mimari çalışmayı, karşılıklı işbirliği ve güven çerçevesinde sürdürmektedir.

Tasarladığımız mekanlarda yaşayacak kişilerin zevkleri, yaşam tarzları ve ihtiyaçları doğrultusunda başladığımız projeleri, işverenin verilerine uygun olarak hazırladığımız konsept sunumu, fiyat analizleri, uygulama projelerinin hazırlanması, proje imalat takibi, kalite kontrol süreci ve iş programı ile zamanında teslim etmenin önemini bilerek gerçekleştiriyoruz.

Prensibimiz; projenin tasarım öyküsünden uygulamanın son noktasına kadar, bir yandan ince detaylarla oluşan konsept bütünlüğünü korumak için özen gösterirken diğer yandan belirlenen maliyet hesapları çerçevesinde projeyi tamamlamaktır.

Amacımız; hayal ettiğimiz mekanların işveren memnuniyeti ile sonuçlandığı konsept ruhunu tattıran ve birbirini tekrar etmeyen kaliteli projelere imza atmaktır.

Hedefimiz, tasarımını üstlendiğimiz projeleri, işlevsel ve estetik anlamda tasarım anlayışımızla yönlendirerek sektörde fark yaratmalarını sağlamaktır.