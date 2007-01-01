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Ayça İç Mimarlık
İç Mimarlar Antakya/ Hatay
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
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    • Ayca Ovet, Ayça İç Mimarlık Ayça İç Mimarlık Modern Oturma Odası
    Ayca Ovet, Ayça İç Mimarlık Ayça İç Mimarlık Modern Yatak Odası
    Ayca Ovet
    AYCA İÇ MİMARLIK/AYCA INTERIOR ARCHİTECT, Ayça İç Mimarlık Ayça İç Mimarlık Ticari alanlar
    AYCA İÇ MİMARLIK/AYCA INTERIOR ARCHİTECT, Ayça İç Mimarlık Ayça İç Mimarlık Ticari alanlar
    AYCA İÇ MİMARLIK/AYCA INTERIOR ARCHİTECT, Ayça İç Mimarlık Ayça İç Mimarlık Ticari alanlar
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    AYCA İÇ MİMARLIK/AYCA INTERIOR ARCHİTECT

    Amacımız, siz müşterilerimize kendilerini ait hissedebilecekleri mekanlar yaratmaktır. Müşterilerimizin zevkleri, fikirleri, yaşam tarzları, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları, hobileri, tasarımlarımızda çıkış noktalarımızı oluşturmaktadır. 

    Optimum projelendirme, sürprizlere meydan bırakmayan, doğru ve yerinde malzeme seçimi, fiyat analizleri, bütçenin yönlendirilmesi, imalat projeleri, uygulama, kalite kontrol ve zamanında teslim, tüm bu süreçlerde organizasyonun öneminin ve halkalardan birindeki hatanın tüm projenin bütünlüğünü bozacağını bildiğimiz için her zaman profesyonel ekimizle tüm detayları titizlilikle kontrol ederek sonuca gidiyoruz. 

    Tüm bu uğraşlar sonucunda her mekanda size özel, hikayesi olan ve mekanın hikayesinde özenle seçilmiş aksesuarlarla tamamlanan mekanı , esas sahiplerine teslim ediyoruz. Mekan, içinde yaşayanın bir aynası olmalı, biz mekanı sahibinin yansıması olarak algılıyoruz. Bizce Mimarın başarısı, tasarladığı mekanın, sahibinin yaşam tarzı yansıtma oranıyla ölçülmelidir. Bu noktadan yola çıkan AYCA İÇ MİMARLIK siz değerli misafirlerini bekliyor.

    Hizmetler
    • inşaat
    • İÇ MİMARLIK
    • Projelendirme
    • UYGULAMA HİZMETLERİ
    Hizmet alanları
    • inşaat
    • Uzak Doğu
    • 3 boyutlu duvar kağıdı
    • Duvar Kağıdı
    • duvar kaplamaları
    • Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    Şirket ödülleri
    YEM 2007 YAPI FUARI STAND TASARIMI JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ AYCA İÇ MİMARLIK,AYÇA ÖZKAN
    Adres
    inönü c köşk ap
    hatay Antakya/ Hatay
    Türkiye
    +90-3262130909 www.aycaicmimarlik.com
    Yasal mülkiyet

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    Değerlendirmeler

    mehmet yusuf rudvanogulları
    4 ay önce
    Murat SARI
    5 ay önce
    Meryem SARI
    İşlerinde profesyonel ,guleryüzlü ve dekorasyon fikirleri tek kelimeyle süper.
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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