ARTEV, tasarımın güzelliğiyle teknik detayın önemini estetik kaygı güderek bütünleştirmeyi amaçlıyor. Farklılık arayışı ile yola çıkan, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan; konfor, detay, ergonomi, estetik ve teknolojiyi yorumlayarak projeleri sonuçlandıran bir tasarım ofisidir.

ARTEV’in, iç mimari ve ürün tasarım anlayışı hayatın devingenliğinden ilham alır. Bu anlayış, teknik yaklaşımıyla, estetik kaygı güderek tasarımlarını sonlandırır.

ARTEV küçük ölçekli yönetici ofisinden 5 yıldızlı otel yapımına kadar farklı alanda projeye imza atmıştır. Bugün, konut, mağaza, ofis binası, restoran ve kafeler de çalışma alanına dahildir.