현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
ARTEV
İç Mimarlar Antakya/ Hatay
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç

    • ARTEV, tasarımın güzelliğiyle teknik detayın önemini estetik kaygı güderek bütünleştirmeyi amaçlıyor. Farklılık arayışı ile yola çıkan, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan; konfor, detay, ergonomi, estetik ve teknolojiyi yorumlayarak projeleri sonuçlandıran bir tasarım ofisidir.

    ARTEV’in, iç mimari ve ürün tasarım anlayışı hayatın devingenliğinden ilham alır. Bu anlayış, teknik yaklaşımıyla, estetik kaygı güderek tasarımlarını sonlandırır.

    ARTEV küçük ölçekli yönetici ofisinden 5 yıldızlı otel yapımına kadar farklı alanda projeye imza atmıştır. Bugün, konut, mağaza, ofis binası, restoran ve kafeler de çalışma alanına dahildir.

    Hizmet alanları
    Antakya/ Hatay
    Adres
    Antakya/ Hatay
    Türkiye
    www.artevim.com
      Add SEO element